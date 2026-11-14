Weekend trending în București, 14-15 noiembrie: MozART Group și Rondò Veneziano ajung la Ateneu, Conway The Machine la Quantic și magie de la Britain’s Got Talent

Mijlocul lui noiembrie aduce în București destule concerte care merită luate în calcul, indiferent dacă preferințele tale merg spre muzică clasică, hip-hop sau rock. Poți să sari din eveniment în eveniment de la Ateneu, în Quantic sau la Sala Radio, dar ai la dispoziție și foarte multe premiere cinematografice sau un eveniment de magie susținut de un duo britanic ce a ajuns de două ori în semifinalele emisiunii Britain’s Got Talent.

Cafeaua de specialitate o poți bea la o cafenea care a făcut istorie în București și care se potrivește tuturor iubitorilor de artă. Grand Café Van Gogh (Smârdan 9) a fost vizitat de colegii de la b365.ro, care au scris așa: „Încă de la intrarea în cafenea, ai senzația că ai fost observat și nu de personalul cafenelei care așteaptă să îți ia comanda.

Chipul pictorului olandez te întâmpină de pe pereți și pare să-ți facă semn să pășești înăuntru. Iar picturile lui te privesc din toate părțile și îți adâncesc curiozitatea. Vrei să te apuci să le studiezi pe fiecare în parte și chiar ajungi să faci asta. Te așezi la o masă și, preț de momente bune, gândurile tale pleacă în călătorie. Nu mai ești în București, ci pășești în lumea lui Van Gogh. Pentru că fiecare tablou spune ceva și deși sunt picturi replicate, reproduse cu grijă de un alți pictori pe comandă, și nu lucrările originale, te fac să zăbovești puțin”, citește întreaga recenzie pe b365.ro.

Dragoș Mihăilă a descoperit un restaurant „bestial”, este vorba de Haveli Pakistan Indian Restaurant (Episcopul Radu 3), despre care scrie pe b365.ro așa: „În primul rând că ești întrebat cât de iute vrei să fie totul, pe o scară de la 1 la 5. Eu am ales 2. Meniul e raiul vegetarienilor: ai zeci de opțiuni serioase, de la linte (daal) și mâncăruri de cartofi, până la bucăți de brânză paneer gătite în sos de spanac sau roșii. Nici carnivorii nu scapă: găsești miel, pui scos din tandoor, creveți și sosuri dense ca butter chicken sau korma.Toată treaba merge unsă pe naan cu usturoi sau combinată cu orez biryani. Evident, Nihil sine lassi, un fel de ayran indian cu chimen, fresh și sărat, fix antidotul de care ai nevoie când îți ia gura foc. E fix ce trebuie pentru mâncărurile lor.”

Evenimente

Unul dintre evenimentele interesante ale weekendului are loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Ateneul Român, unde cvartetul polonez MozART Group prezintă spectacolul „Classical Therapy”, de la ora 20:00. Concertul face parte din turneul aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate ai grupului.

MozART Group propune o abordare mai puțin convențională a repertoriului clasic. Mozart, Vivaldi, Chopin sau Beethoven devin puncte de plecare pentru momente muzicale în care virtuozitatea instrumentală se întâlnește cu umorul, pantomima și surprizele scenice. Cei patru au construit în peste trei decenii un format de spectacol prezentat în numeroase țări, în care muzica clasică este tratată cu respect, dar fără solemnitatea obișnuită a unei săli de concert. Biletele sunt disponibile începând de la 329 de lei.

Duminică, tot de la ora 20:00, tot la Ateneul Român are loc un alt eveniment muzical, de această dată cu o direcție diferită. Rondò Veneziano ajunge pentru prima dată în România, cu un concert care aduce împreună influențele muzicii baroce și aranjamentele moderne. Costumele de epocă purtate de muzicieni fac parte din identitatea formației, la fel ca repertoriul care împrumută elemente din muzica lui Vivaldi și din tradiția instrumentală europeană. Muzica Rondò Veneziano este încadrată în zona Classical Pop, datorită combinației dintre structurile clasice și producția contemporană. Biletele au prețuri cuprinse între 329 și 629 de lei.

Schimbând total registrul, duminică seară, la Quantic, Conway The Machine revine la de la ora 20:00 cu turneul „10 Years Reject 2 Tour”.Artistul din Buffalo este unul dintre membrii reprezentativi ai colectivului Griselda, iar de-a lungul carierei a colaborat cu nume precum Eminem, Nas și The Alchemist, devenind unul dintre artiștii respectați ai scenei hip-hop underground americane. În deschidere va cânta Vlad Dobrescu, unul dintre artiștii importanți ai hip-hop-ului autohton. Biletele costă 160 de lei.

Duminică, pentru cei care preferă un concert rock, Bosquito cântă la Hard Rock Cafe. Trupa urcă pe scenă pe 15 noiembrie, pentru un concert care reunește piese din repertoriul său cunoscut. Biletele costă 109 lei pentru acces fără loc, în fața scenei.

Sâmbătă, 14 noiembrie, cei care caută o seară de stand-up mai diferit pot merge la Cafeneaua Veche, unde are loc „Get Up, Roma, Stand Up”, de la ora 19:00. Evenimentul propune o alternativă la glumele construite pe stereotipuri misogine, homofobe sau rasiste și își propune să aducă în prim-plan un umor care nu folosește discriminarea drept poantă. Biletele costă 53 de lei.

Tot sâmbătă, la Expirat Halele Carol, Niște Băieți marchează 20 de ani de activitate printr-un concert programat de la ora 21:00, cu acces de la ora 20:00. Trupa promite o trecere prin cei 20 de ani de „descurcănd-o punk-rock”, așa cum își descrie formația propriul stil. Biletele costă 88 de lei.

Un alt concert aniversar are loc sâmbătă la Quantic, unde byron continuă seria de evenimente dedicate celor 20 de ani de existență. Intitulat „Idolescență”, concertul face parte dintr-un proiect mai amplu, desfășurat în patru seri și patru spații diferite, fiecare cu un playlist construit în jurul unei perioade din discografia formației. Biletele sunt disponibile la prețul de 109 lei pentru următoarea categorie de presale.

Pentru o combinație între muzică electronică și orchestră, Edward Maya prezintă sâmbătă, la Sala Radio, proiectul „Hyperborea”, ajuns la cea de-a treia ediție. Concertul începe la ora 20:00 și îi aduce pe aceeași scenă pe producătorul român, Orchestra de Cameră Radio și dirijoarea Simona Strungaru, alături de invitata specială Vika Jigulina. Biletele au prețuri începând de la 85 de lei.

Duminică, la Sala Luceafărul, Craig și Elizabeth prezintă „The Evolution of Magic”, un spectacol de magie construit pentru scena de teatru. Producția combină iluziile clasice cu mentalismul, momentele vizuale și interacțiunea cu publicul, într-un format de aproximativ 60-70 de minute, potrivit tuturor vârstelor. Spectacolul este prezentat de mai mulți ani în Marea Britanie și în turnee internaționale, fiind jucat anual din 2016. Duo-ul a ajuns de două ori în semifinalele Britain’s Got Talent. Biletele costă 100 de lei.

Teatru & film

La POINT HUB, sâmbătă seară, publicul poate vedea „Fort/da”, debutul în dramaturgie și regie al actriței Réka Kovács. Textul, dezvoltat în cadrul unui workshop coordonat de Mimi Brănescu, urmărește o poveste plasată în Titu, într-un spațiu aflat la granița dintre rural și urban. Gogu se întoarce după șase luni la fratele său mai mare, Doru, pentru a-i cere ajutorul, după ce l-a implicat fără știrea lui într-o datorie către cămătari. Dintr-o situație dificilă se dezvoltă o poveste despre familie, resentimente și relații complicate, în care umorul apare ca o formă de a face față problemelor. Biletele costă 63 de lei.

La cinema avem mai multe premiere cinematografice interesante. „Piatră, foarfecă, hârtie” e o comedie cu accente absurde, în care o călătorie aparent obișnuită se transformă într-o succesiune de situații greu de explicat. Laura, o femeie de 45 de ani care suferă de amnezie, pleacă împreună cu familia spre Turcia, însă drumul capătă o turnură neașteptată atunci când personajele ajung prinse într-un joc de iluzii care le pune la încercare încrederea și felul în care percep realitatea.

„Monarh”, unul dintre puținele film românești SF, urmărește povestea lui Bogdan, un bărbat de 35 de ani care a trăit toată viața cu convingerea că suferă de o afecțiune cardiacă. Obișnuit să evite agitația și să-și ia zilnic medicamentele, el este nevoit să-și schimbe rutina atunci când prietena lui dispare fără urmă. Căutarea îl duce înapoi în orașul copilăriei, unde se reîntâlnește cu un vechi prieten și cu secrete pe care le credea uitate. Pe parcurs, Bogdan întâlnește personaje neobișnuite, iar în urma lui rămân becuri care pâlpâie și circuite electrice arse. Treptat, descoperă că emoțiile puternice au efecte neașteptate asupra mediului din jurul său, iar întrebarea despre identitatea lui capătă o dimensiune cu totul diferită.

Regizorul Andrei Zviaghințev revine cu „Minotaure”, un film care pornește de la o poveste despre infidelitate și moralitate pentru a construi o imagine a societății ruse contemporane. Personajele sunt oameni care au ajuns la succes și încearcă să mențină sub control o viață construită cu grijă, însă echilibrul lor este pus la încercare de propriile alegeri și de realitatea politică din jur. Filmul propune și o critică a regimului de la Moscova și a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Producția a fost recompensată cu Marele Premiu la Festivalul de Film de la Cannes.

Johnny Depp revine, după o pauză de 8 ani, într-o producție hollywoodiană – „Ebenezer: A Christmas Carol”. Aici el joacă rolul lui Ebenezer Scrooge, personajul creat de Charles Dickens. Filmul reia povestea cunoscută a bătrânului avar din Londra, care este vizitat de apariții supranaturale ce îl obligă să-și confrunte trecutul, prezentul și viitorul.

În „How to Rob a Bank”, jafurile de bănci devin și un spectacol în online. Filmul urmărește un grup de infractori care decid să-și transforme loviturile în conținut pentru rețelele sociale, atrăgând astfel atenția autorităților. Pe măsură ce popularitatea lor crește, poliția este nevoită să găsească metode mai puțin convenționale pentru a-i identifica și captura.