Weekend trending în București, 15-16 noiembrie: muzică clasică, „Trădare” la Act, Celibidache pe marile ecrane, Toulouse Lautrec la Quantic și concert-jurnal la Trei Bețivi  

Se zice că Bucureștiul e „orașul care nu tace niciodată” (și nu-i neapărat un lucru bun), dar weekendul acesta pare să fie despre ascultare. Nu doar cea de tipul „dă mai încet volumul”, ci și ca act cultural, ca o formă de atenție. Așadar, avem un nou weekend în București care-ți oferă evenimente de ascultare și dans, lectură sau concert, liniște și zgomot cu sens.

În acest weekend cât se poate de clasic de toamnă, înnorat, răcoros, ploios, cafeaua o poți bea la Petite Bouffe (Louis Pasteur 38) în Cotroceni. Despre aceasta, Oana Titică scrie pe b365.ro următoarele: „Îmbină trei destinații într-una singură: cafenea, librărie și brutărie-patiserie, e un ascunziș perfect pentru evadat din rutina de zi cu zi. Aici te întâmpină un loc intim, ticsit de rafturi de cărți, cu mese și canapele care te fac să te simți nu atât la o cafenea din Cotroceni, cât mai degrabă în vizită la mătușa mereu cochetă, pasionată de cafele și lectură, de la care întotdeaua plecai ghiftuit de fursecuri, cu o carte pe care insista să ți-o recomande”. După ce bei cafeaua aici și poate-ți cumperi și o carte, merge de minune o plimbare prin frumosul Cotroceni.

Pe partea de food, Dragoș Mihăilă a descoperit chinezescul de la Timpuri Noi, Golden Woks (Ion Minulescu 3-5). „Golden Woks este un restaurant frumos, chiar atipic pentru unul chinezesc. Totuși, senzația pe care mi-o dă e una de jumi-juma: jumătate restaurant, jumătate fast-food.

Wokuri, plante, mobilier plăcut la atingere și o bucătărie transparentă, ca să vezi toată magia. Un loc încăpător, cât de cât elegant, dar cam friguț la interior (s-a rezolvat rapid cu o lampă de căldură). Ospătarii sunt chinezi, niște fete extrem de drăguțe și atente la fiecare pas. Meniul, pe de altă parte, este luuuuuung de te plictisești răsfoind la el și pe mine asta mă enervează cumplit. Asta și pentru că îți poți personaliza preparatul de la cap la coadă, cu ce vrei tu, cum vrei tu”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Brutăria artizanală Miez, una dintre primele care au pus pe hartă pâinea cu maia din România, s-a redeschis în Piața Amzei, acolo unde a început povestea ei, pe D. I. Mendeleev 43. Noul spațiu păstrează mirosul inconfundabil de pâine coaptă lent și adaugă o noutate binevenită: cafea de specialitate, servită într-un colț luminos, potrivit pentru o pauză între drumuri.

Miez continuă să coacă exclusiv pâine cu maia fermentată natural, folosind făinuri de calitate, unele măcinate chiar în brutărie, la moara proprie. Pe lângă sortimentele consacrate – pâinea țărănească, cea cu semințe sau cea de secară – brutăria își extinde meniul cu produse integrale, patiserie cu mai puțin zahăr și deserturi de sezon. Reîntoarcerea în Amzei marchează și o nouă etapă pentru Miez: o atenție crescută la sustenabilitate, de la ambalaje compostabile până la utilizarea energiei verzi. Așadar, avem un nou loc în oraș unde putem merge să bem o cafea de specialitate și pleca cu o pâine artizanală excelentă.

Evenimente

La Teatrul Național, cei de la The Attic îți propun „The Sonic Turn”, o conferință internațională din domeniul studiilor sonore care transformă Sala Mică într-un laborator al sunetului. Sâmbătă, cercetători, artiști și teoreticieni vin să vorbească despre cum se leagă politica de poezie, puterea de identitate și urechea de conștiință. Programul îl găsești aici.

De la „Thick Listening” al lui Holger Schulze până la „Sonic Eschatologies” al lui Ștefan Fraunberger, programul e dens și deloc superficial. Sunt prezentări, performance-uri, discuții și o întrebare care răsună printre toate: „Cine ascultă pe cine și pentru ce scop?”. Biletele sunt disponibile pe Eventbook, iar studenții pot intra gratuit pe bază de înregistrare.

Dacă ai chef de alt tip de rezonanță, Ateneul Român găzduiește două lumi diferite, despărțite doar de câteva ore și un public. Dimineața de sâmbătă, de la 11:00, începe cu „Clasic e Fantastic. Cum să înțelegem muzica. Ce este o Uvertură?”, un concert educativ pentru cei mici (și pentru cei mari cu răbdare). Orchestra Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”, sub bagheta lui Andrei Ștefan Racu, va trece prin Bizet, Gluck, Mozart, Weber și Wagner, explicând pe înțelesul tuturor de ce uvertura e mai mult decât o introducere. Biletele pornesc de la 30 de lei.

Seara, scena e preluată de Orchestra da Camera di Mantova, într-un concert de o eleganță care nu se strigă, ci se înțelege. Dirijorul Carlo Fabiano aduce la București patru partituri clasice – Vivaldi, Rossini, Mozart și Ceaikovski – într-un echilibru perfect între tradiție și rafinament. Violoncelistul Stefano Guarino e invitatul special, iar biletele încep de la 150 de lei.

În același timp, sâmbătă de la 20:00, în alt București, cel cu bere și podea de lemn pe jos, Trei Bețivi Bar îl primește pe Silviu Sanda, vocea trupei Stema, într-un concert-jurnal fără pretenții. Cântece despre viață, prieteni, glume și dor, într-o formulă restrânsă, cu publicul aproape și fără bilete. E genul de seară în care povestea se scrie direct pe scenă, între un vers și o replică spontană.

La Quantic, Toulouse Lautrec se întoarce cu același amestec de ironie, eleganță și chitară zgomotoasă. „Aristocrații post indie-rockului” își recită propriul mit urban sâmbătă, 15 noiembrie, de la 19:00. Prețurile sunt între 70 și 100 de lei, în funcție de momentul cumpărării.

Tot în seara de sâmbătă, la Berăria H, Feli propune un concert cald și accesibil – o seară de hituri și emoție, cu bilete între 49,9 și 99,9 lei.

Iar dacă noaptea nu te prinde acasă, Platforma Wolff găzduiește petrecerea Trails, cu Onur Özer la platane – o explorare techno cu 200 de bilete disponibile în avans la 60 de lei (80 la intrare).

Pentru cine preferă o zi liniștită, Biblioteca Națională deschide „Raftul cu Cadouri” la ediția aniversară a târgului Bounty Fair (15–16 noiembrie). Peste 40 de artizani locali aduc bijuterii, haine și obiecte de design, plus ateliere și muzică live. Intrarea costă 10 lei (copiii sub 14 ani intră gratuit).

Duminică dimineață, de la 11:00, Bucureștiul se așază la cafea și carte. La Modul Cărturești, clubul #Bibliobibuli discută noul roman al lui Sally Rooney, „Intermezzo”, într-o ediție moderată de Ema Cojocaru la BOB Coffee Lab. Participarea e gratuită, dar locurile sunt limitate.

Tot duminică, la Cărturești Verona, biologul Alexandru N. Stermin și traducătoarea Nadine Vlădescu vorbesc despre natură, om și felul în care lumea se poate înțelege prin povești.

Seara de închidere a weekendului e tot despre muzică: Aris & Edi, duo-ul din noul val al scenei urbane, urcă pentru prima dată ca headlineri pe scena Expiratului. Biletele costă 52 de lei și pot fi cumpărate pe iabilet.ro.

Teatru & film

Sâmbătă seară, la Teatrul Act are loc premiera spectacolului „Trădare” de Harold Pinter, o montare semnată de Silviu Debu, cu Ada Condeescu, Cristi Popa și Mihai Smarandache în rolurile principale. Piesa urmărește, în ordine inversă, destrămarea unui triunghi conjugal în care fiecare gest ascunde o intenție și fiecare tăcere devine o formă de mărturisire.

Cronologia atipică, scenografia Ioanei Pashca și ritmul atent al regiei construiesc o tensiune care crește pe măsură ce trecutul se apropie. Pinter transformă infidelitatea într-un exercițiu de luciditate, iar spectacolul lui Debu nu o tratează nici moralizator, nici romantic, doar o lasă să se arate în toată ambiguitatea ei. „Trădare” vorbește despre pierdere, despre memorie și despre felul în care adevărul, odată spus, nu mai poate fi luat înapoi. Durata: 1h45 (fără pauză). Recomandat 16+. Biletele costă 70 de lei.

Pe marile ecrane urcă două filme noi în acest weekend. Filmul „The Yellow Tie” aduce pe ecran viața și destinul dirijorului Sergiu Celibidache, una dintre cele mai complexe figuri culturale ale secolului XX. Povestea urmărește drumul unui copil român cu un vis imposibil, de la anii duri ai copilăriei sub autoritatea paternă până la gloria internațională obținută cu prețul singurătății și al exilului.

Regizorii construiesc o narațiune amplă, ce traversează șapte decenii și surprinde nu doar ascensiunea unui geniu, ci și lupta sa cu propriile limite și cu lumea compromisurilor. Realizat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, filmul recreează cu minuțiozitate concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin. „The Yellow Tie” este o odă dedicată integrității, pasiunii și dorului de acasă – o poveste despre cum arta poate deveni formă de supraviețuire.

Al doilea este blockbuster-ul „The Running Man”. Regizorul Edgar Wright reinventează clasicul SF într-o cheie actuală, aducând în prim-plan o lume a viitorului apropiat, în care spectacolul violenței a devenit religie națională. În „The Running Man”, Glen Powell joacă rolul lui Ben Richards, un tată disperat care acceptă să participe la cel mai popular show televizat: o competiție mortală unde fiecare zi trăită înseamnă o șansă în plus la viață și bani pentru fiica lui bolnavă.

În spatele distracției pentru mase, filmul ascunde o critică acută a culturii consumului și a dependenței de spectacol, în timp ce relația tensionată dintre Richards și producătorul Dan Killian (Josh Brolin) devine o oglindă a luptei dintre om și sistem. Cu ritm alert, ironie neagră și o estetică vizuală intensă, „The Running Man” transformă acțiunea într-o reflecție despre libertate, moralitate și prețul vizibilității într-o lume care se hrănește cu propria decadență.