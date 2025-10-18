Weekend trending în București, 18-19 octombrie: festivaluri de proză scurtă, de instalații luminoase sau AI, terase cu pastramă și ceaune și „îngerul” Keanu Reeves în cinematografe

În Bucureștiul de mijloc de octombrie, toamna nu se grăbește să devină melancolie, ci ne trimite la raioanele de șosete groase și impermeabile, pentru că urmează un weekend cu temperaturi scăzute și umezeală. Dar sunt și două zile cu intersecții de energii diferite și tot felul de curiozități: poezia se amestecă cu tehnologia, jazzul cu pastrama, iar proza scurtă își ia revanșa în fața romanelor interminabile.

Cafeaua de specialitate o poți bea în Cotroceni, la Zării Specialty Coffee (Zării 14), cafenea deschisă la începutul acestui.

„Înăuntru, începe să se înfiripe răspunsul la întrebarea „totuși, de ce se deschid atât de multe cafenele în Cotroceni?”. Sigur, frumusețea incontestabilă a cartierului e un motiv, dar poate mai e și altceva? Ca de exemplu, proximitatea față de studenți. În această după-amiază de toamnă, trei sferturi dintre mesele de la Zării Specialty Coffee sunt ticsite de tineri și tinere „mediciniste”, care își împart foi cu notițe și cursuri din mână în mână, pe deasupra mesei, peste flat white-uri și cappuccino-uri. O nouă viitoare generație de medici tocmai a început anul universitar, iar acum iau o pauză pentru un debriefing la cafea”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro.

Tot weekendul, la Grădina Olari, mirosul de pastramă de berbecuț și vin fiert anunță, în felul lui, începutul sezonului rece. De sâmbătă până duminică, de la prânz încolo, pastrama se servește cu mămăligă și murături (59 de lei porția). Nu e un festival, dar e o tradiție anuală care miroase a jar și toamnă.

Duminică, 19 octombrie, Grădina J’ai Bistrot se transformă într-un colț de toamnă autentică. De la ora 12:00, focul cu lemne este pregătit pentru ceaunele care urmează să umple aerul cu miros de mâncare gătită cu răbdare. Pe meniu, rață pe varză cu ardei iute și smântână și o ciorbă de afumătură cu tarhon – preparate care promit să te facă să te lingi pe degete și să uiți pentru câteva ore de oraș. E genul de prânz care nu e doar despre gust, ci și despre atmosfera unei duminici în grădină, cu fum, arome și răbdarea necesară să savurezi fiecare lingură.

Evenimente

La Control Club, între 17 și 19 octombrie, revine SwordS Festival, într-o formulă curatorială care caută puntea dintre poezie și performance. Spoken word, muzică, proiecții și o scenă care nu se mulțumește să fie doar scenă. Sâmbătă, Radu Vancu își lasă versurile în mâinile actorului Răzvan Omotă, iar seara continuă cu o reinterpretare după Marin Sorescu, semnată de Simona Măicănescu și Mircea Florian. Duminică, Ioana Nicolaie închide seria într-un performance despre fragilitate și reîntregire, completat de instalațiile sonore ale lui Iulian Morar. Biletele sunt disponibile pe Eventbook: 80 de lei pe zi sau 150 de lei abonamentul pentru toate cele trei seri.

Tot în zona de literatură, dar cu o altă textură, SHORT – Festivalul de Proză Scurtă transformă librăria Cărturești Verona într-un mic hub al ficțiunilor concentrate. De joi până duminică (16–19 octombrie), scriitori din toată țara citesc, discută, dezbat și recitesc, alături de moderatori și muzicieni. Intrarea e liberă, dar locurile sunt puține – doar 30 pe scaune, într-o librărie care va suna, câteva zile, ca o cameră de ecouri literare. Printre invitați: Ana Maria Sandu, Dan Lungu, Adela Greceanu, Cătălin Pavel și Augustin Cupșa. Dimineți cu cafea, seri cu vin și cuvinte care rămân suspendate între rafturi.

Dacă preferi lumina – la propriu – Biblioteca Națională găzduiește, până pe 20 octombrie, expoziția SURSA – Light Art Festival, semnată de Asociația Amural. Un traseu de instalații și proiecții care recontextualizează spațiul instituției, între reflexii, umbre și experimente vizuale. Intrarea este gratuită, pe bază de înscriere online, iar programul se întinde între orele 8:00 și 20:00. Artiști din România, Franța, Italia și Ungaria aduc lucrări care transformă lumina în pretext artistic – de la proiecții uriașe până la miniaturi luminoase, care respiră discret în colțuri de sală. Accesul este gratuit.

Într-o altă parte a orașului, tot sâmbătă, Alternosfera urcă pentru prima dată pe scena de la Expirat, cu un concert de lansare pentru noul album, „Steaguri Fără Culori”. Un titlu potrivit pentru vremuri care par din ce în ce mai alb-negru. Show-ul începe la 20:30, iar biletele pornesc de la 120 de lei (presale) și urcă la 160 în ziua evenimentului. Un concert cu ecou, într-un spațiu care nu are nevoie de prezentări, ci doar de boxe funcționale și oameni atenți la versuri.

Duminică seara, tonul se schimbă la Hard Rock Cafe, unde Robin and the Backstabbers revin, la ora 21:00, cu un concert care promite un set lung, bine legat și (probabil) un public care știe fiecare refren pe dinafară. Biletul costă 110 lei, iar dacă n-ați mai prins loc de ceva timp, merită încercarea.

Sâmbătă seară, la Berăria H, Alina Eremia aduce unul dintre acele concerte care nu promit nimic spectaculos, dar se termină cu toată lumea în picioare. Programul e simplu: intrarea de la 17:00, concertul începe la 18:30, iar mesele trebuie eliberate până la 20:45 — o precizie de orar care ține mai degrabă de un orășel german decât de București.

Pe scenă, artista va cânta piese care au trecut testul difuzoarelor și al verilor recente: „Cum se face”, „Noi”, „Poartă-mă”, „Tatuaj”. E genul de pop care se ține bine live, susținut de o trupă care știe să construiască tensiune fără artificii.

Prețurile biletelor – 79,9 lei în fața scenei, 59,9 lei acces general și 39,9 lei în zonele laterale. Un eveniment potrivit pentru cei care preferă refrenele care se țin minte și sâmbetele fără complicații.

Pentru cei care vor să se așeze mai liniștiți în scaune, JazzBook găzduiește sâmbătă seara concertul Nicolas Simion Quartet, cu invitat special Mircea Tiberian. Programul „Romanian-American Songbook” readuce pe scenă o formulă clasică, fără artificii, dar cu destulă măiestrie cât să umple o seară de octombrie. Accesul se face pe bază de rezervare (0752.206.746), iar biletul este 100 de lei.

Și dacă mai rămâne timp pentru alt tip de curiozitate, I Love Tech 2025, la Sala Palatului, aduce sâmbătă o zi întreagă dedicată inovației și discuțiilor despre inteligența artificială. Intrarea este liberă, pe bază de înscriere, iar printre prezentări se numără teme despre etica AI-ului, educația digitală și aplicațiile creative ale tehnologiei. O altă formă de spectacol – doar că aici scena e în mintea ta.

Teatru & film

În weekendul 18–19 octombrie, Teatrul Act găzduiește premiera „Improbabil” de Radu Iacoban, un spectacol de 90 de minute care pune în centrul atenției fragilitatea relațiilor și a sufletelor. Pe scenă, Mihaela Velicu și Denisa Nicolae interpretează două femei care se reîntâlnesc după zece ani: Ema, prăbușită sub povara unei relații abuzive, și Diana, prinsă între echilibrul precar al propriei vieți și nevoia de a oferi sprijin.

Tăcerile devin mărturisiri, prietenia se transformă într-un adăpost, iar spectatorul urmărește oscilația dintre tandrețe și confruntare, adevăr și autoamăgire. Regia aparține lui Radu Iacoban, scenografia lui Tudor Prodan, iar muzica Aida Șoșic adaugă un strat subtil de tensiune. Biletele costă 70 de lei, iar spectacolul este recomandat celor peste 16 ani.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem mai multe filme care urcă pe marile ecrane în acest weekend, cam ceva pentru toate gusturile.

În „Good Fortune”, Keanu Reeves interpretează un înger bine intenționat, dar mai degrabă stângaci, pe nume Gabriel, care se implică în viețile unui muncitor zilier și ale unui finanțist bogat. Filmul jonglează cu umorul și situațiile neașteptate, urmărind cum intervențiile lui Gabriel, deși pline de bune intenții, declanșează efecte imprevizibile în lumea oamenilor.

Românescul „Pădurea este a mea” e o comedie cu substanță, care explorează valorile și moralitatea într-o societate aflată în schimbare. Prin umor fin și situații cotidiene, filmul pune întrebări despre proprietate, comunitate și ceea ce înseamnă să faci ce e corect atunci când regulile par să se miște sub picioare.

„The Black Phone 2” este continuarea thrillerului supranatural îl urmărește pe Finn, acum adolescent, încercând să-și reconstruiască viața după experiența terifiantă a captivitații. În paralel, sora lui începe să primească apeluri din vise de la telefonul negru și să aibă viziuni care o conduc spre trei băieți aflați într-o tabără de iarnă, Alpine Lake, punând în mișcare un nou val de suspans și groază.

Filmul „Sketch” este o călătorie emoționantă, în care un tată îndurerat după pierderea neașteptată a soției sale descoperă că desenele fiicei lui, amestecând comicul cu întunecatul, prind viață și produc haos în orașul lor. Filmul combină elemente de fantezie și dramă familială, urmărind cum durerea și imaginația se pot întrepătrunde, generând consecințe neașteptate pentru cei din jur.

Apropo de drama familială, „Dinți de lapte” prezintă povestea Mariei, o fetiță de 10 ani tăcută și timidă, care se confruntă cu dispariția surorii mai mari și cu coșmaruri care par să-i invadeze realitatea. Filmul explorează tensiunea dintre lumea concretă și spațiul viselor, între singurătatea copilăriei și teama de necunoscut, într-o poveste întunecată despre pierdere și supraviețuire.

„After the Hunt” este despre o profesoară universitară care ajunge la o răscruce în viața ei profesională și personală când o elevă vedetă aduce acuzații împotriva unui coleg, iar un secret din trecutul ei amenință să iasă la iveală. Filmul construiește un portret tensionat al responsabilității, vinovăției și consecințelor care vin atunci când trecutul refuză să rămână ascuns.