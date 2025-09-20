Weekend trending în București, 20-21 septembrie: primul spectacol de teatru pe apă, proiecții de video-mapping, trei festivaluri culinare și paradă „Fast and Furious” în fața Parlamentului

Bucureștiul oferă în acest sfârșit de săptămână o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să iasă din casă și să descopere orașul dintr-o perspectivă culturală, artistică și recreativă. De la festivaluri de teatru și film la evenimente cu muzică live și artă digitală, fiecare colț al Capitalei devine o scenă pentru experiențe cât se poate de diverse. Totodată, orașul împlinește 566 de ani, iar cu ocazia acestei aniversări în zone importante din oraș vor avea loc tururi ghidate și parade spectaculoase.

Având în vedere că Dâmbovița Delivery are loc în apropiere de cartierul Cotroceni, îți recomandăm să-ți bei cafeaua de specialitate pe strada Dr. Joseph Lister 1, unde-i găsești pe cei de la Zissou Coffee Shop.

Este o cafenea de specialitate mică, dar are un farmec aparte, iar clienții și-au făcut deja un obicei din a rămâne în față la povești, mai ales că există câteva scaune pe care le poți muta pe trotuar după cum pică soarele. Cafeaua de aici vine din Amsterdam, de la prăjitoria Friedhats, așa că merită să o încerci (pentru că nu o găsești în prea multe alte locuri din oraș), dacă nu ai făcut-o până acum.

Un loc nou în care te poți lungi în mod plăcut la brunch în Cotroceni este Throwback Bistro (Panait Iatropol 4). Acesta a fost deschis de proprietarii cafenelei Throwback Coffee (Petre Herescu 26). Găsești în meniu preparate precum friptura de duminică (carne de vită, cartofi), pescuitul urban (lipii umplute cu somon și cremă de brânză), amintiri la borcan (vinete) și multe alte preparate care vin cu tot felul de povești. Fiind un loc de bruch, au și multe preparate pe bază de ouă. Oricum, e de trecut pe aici, mai ales dacă vrei să faci și o plimbare prin acest cartier foarte frumos, plin de case vechi, verdeață și povești.

Evenimente

Festivalul Internațional de Poezie București își împarte evenimentele prin mai multe puncte culturale din oraș. În grădina Muzeului Literaturii, Max Blecher și Andrei Bodiu sunt celebrați cu lecturi și discursuri, în timp ce poeți veniți din Franța, Slovacia sau Chile citesc versuri proaspete pentru un public obișnuit să le caute între pagini, nu pe scenă.

Cărturești Modul devine un nucleu pentru poezia generației tinere. Aici atmosfera e mai aproape de un jam session literar decât de o lansare clasică. Bucureștiul, măcar pentru câteva ore, arată ca o capitală europeană care știe să-și cultive scriitorii.

La ARCUB – Hanul Gabroveni, poezia iese complet din tipare și se transformă în performance. Versurile sunt însoțite de chitară bas, saxofon și tar, iar spectacolul seamănă mai degrabă cu un concert experimental decât cu o seară de lecturi. Întregul program îl găsești aici, iar accesul la toate evenimentele este gratuit.

În același timp, râul orașului prinde viață la Dâmbovița Delivery. Malurile de lângă Operă se transformă într-un laborator urban, unde ONG-urile și arhitecții își imaginează Bucureștiul anului 2035, iar vizitatorii se lasă purtați de discuții, tururi ghidate și instalații. Pe apă, flotila lui Ivan Patzaichin scoate oamenii la plimbare cu caiace și canotci.

De asemenea, Nod Makerspace anunță o premieră pentru București – „Sirene pe Dâmbovița” aduce pe luciul râului la Dâmbovița Delivery – Opera Română primul spectacol de teatru montat pe apă – un mozaic de memorii și visuri care transformă Dâmbovița într-o scenă vie și propune publicului o experiență culturală alternativă, unde poveștile personale se împletesc cu memoria și forța apei. Un căpitan și o tânără împărtășesc frica de înec.

Un adolescent revine la Dâmbovița pentru a-și plânge bunica. O femeie retrăiește insula copilăriei. O sirenă urbană își caută libertatea și autenticitatea. Spectacolul este în regia lui Gabriel Sandu și va fi pus în scenă atât sâmbătă, cât și duminică, de la ora 21:00.

Sâmbătă seara, magnetul orașului este iMapp Bucharest, care împlinește zece ani. Fațada uriașă a Parlamentului devine ecran pentru cele mai spectaculoase proiecții de video-mapping din lume, iar publicul asistă la o competiție internațională de creativitate digitală. Momentul cel mai așteptat: Gheorghe Zamfir, împreună cu DJ-ul belgian HVMZA și Orchestra Metropolitană București. Un nai în fața Casei Poporului, acompaniat de beat-uri electronice — Bucureștiul știe și el să facă paradoxuri memorabile.

Duminică, în aceeași piață, spectacolul se transformă odată cu parada Gumball 3000. Peste o sută de supermașini strălucesc pe asfalt, conduse de celebrități internaționale, într-un amestec de Fast & Furious și catwalk urban. Afrojack, Eve și Adekunle Gold ridică atmosfera la nivel de festival, iar Piața Constituției devine, pentru câteva ore, ceea ce se numește o scenă globală. Intrarea este liberă.

Evenimentele de mai sus fac parte din cadrul Zilelor Bucureștiului și mai există multe alte evenimente care se vor desfășura și pe Calea Victoriei, în Piața Universității sau la sediul Primăriei Capitalei sau Arcul de Triumf, de exemplu. Programul complet îl găsești aici.

Mai la est, în Parcul Titan, la scena mare, miroase a kebab și baclava. Anatolian Food Fest aduce în ambele zile de weekend bucătăria turcească în București, cu su börek, gözleme și mese care par să nu se mai termine. Muzica și dansurile completează tabloul, iar dervișii rotitori par să fi învățat, între două reprize de extaz, să facă poze cu publicul. Intrarea este liberă.

În același timp, la Arena Națională se întâmplă Asia Fest cu cosplay, standuri cu ramen și sushi, ateliere de caligrafie și mult K-Pop. Ceremonia ceaiului coexistă cu bătălii de dans, iar publicul, amestec de curioși și fani înfocați, transformă stadionul într-un cartier asiatic temporar. Preț bilete 25-30 lei.

Pentru cei care preferă berea în locul ceaiului, Șoseaua Kiseleff se mută pentru două zile în Bavaria. BavarienFest aduce bere, cârnați și concerte cu Delia, Andra, Damian & Brothers și Bere Gratis. Atmosfera e mai degrabă de Oktoberfest românesc, cu zone instagramabile și concursuri, decât de festival tradițional, dar Bucureștiul nu se plânge atunci când halbă e plină. Programul concertelor este următorul: 20 septembrie (sâmbătă) – Claudia & Die Burzenland Party Band, Pindu, YNY Sebi, Cuebrick, Delia; 21 septembrie (duminică) – Claudia & Die Burzenland Party Band, Damian & Brothers, Andra, The Urs, Bere Gratis, Cuebrick. Intrarea este liberă.

La polul opus al grandiozității, POINT găzduiește primul spectacol public al magicianului Andrei Gîrjob: „Imperfect, dar imposibil”. Show-ul combină iluzii, umor și improvizație, iar biletul costă 85 de lei. E genul de seară care nu schimbă orașul, dar îți schimbă felul în care îți privești telefonul după ce dispar cărțile de joc în fața ta. Preț 85 lei.

Sâmbătă seara, Șatra B.E.N.Z. își serbează 10 ani la Arenele Romane. Trapul care acum un deceniu părea o glumă underground e astăzi mainstream, iar lista de invitați adună aproape toată scena urbană românească. Publicul, deja obișnuit cu refrenele strigate mai tare decât boxele, transformă concertul într-o petrecere colectivă. Biletele au prețuri între 176 și 290 lei.

Pentru nostalgici, Voltaj cântă pe 20 septembrie la Hard Rock Cafe și lansează un nou single. Concertul promite atât hiturile care au crescut generații, cât și piesa nouă „Doar pentru tine”, iar atmosfera de club face ca fiecare refren să fie cântat cot la cot cu trupa. Prețurile biletelor încep de la 129 lei.

Duminică, Expirat organizează „Nu Stau Acasă #5”, un eveniment dedicat comunităților neurodivergente și persoanelor cu dizabilități. Atmosfera e incluzivă și relaxată, cu muzică, artă și o energie care te face să înțelegi că diversitatea nu e un moft, ci un motor al orașului. Intrarea e gratuită pentru persoanele cu dizabilități.

Tot duminică, în club Control, trupa Rana lansează single-ul „Război”. Sound-ul alternativ și atmosfera întunecată a clubului se potrivesc cu mesajul piesei, iar seara promite să fie una intensă pentru fanii indie. Un bilet costă 50 de lei.

Și pentru cei care vor să schimbe ritmul cu totul, există Crosul Arenelor. Zece kilometri, de la Arcul de Triumf până la Arena Națională, într-o cursă „doar dus”. Poate fi văzut ca un antrenament, ca o provocare sau ca un alt fel de spectacol urban, în care aplauzele sunt înlocuite de respirația sacadată a alergătorilor.

Teatru & film

Festivalul Undercloud 18 transformă Calea Griviței într-o arteră de teatru independent: între 18 septembrie și 5 octombrie, 18 spații din zona istorică devin scene pentru dans, performance, spectacole și dezbateri cu aer urban. Ediția aniversară din 2025 aduce, pe 20 septembrie, o lectură-spectacol semnată de Diana Popescu, care transformă călătoriile cu tramvaiul într-o scenă interactivă. În plus, pe 21 septembrie, la Teatrul Dramaturgilor Români, spectacolul Herviss Family îmbină comedia fizică cu dansul și performance-ul, demonstrând că teatrul independent nu este doar un gen, ci o stare de spirit urbană. Întregul program îl găsești aici.

În paralele se mai întâmplă și ultimele două zile din a 15-a ediție a Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent. Programul e intens, de la „Congresul ATI”, montat la Centrul Replika sâmbătă dimineață, la piesa „(Dez)rădăcinare” a celor de la Teatrul Basca (Timișoara) și „Ceilalți” la POINT ArtHub. Duminică, accentul cade pe spectacolul pentru copii Țup, imposibil e doar un cuvânt, cu două reprezentații la CIAA, dar și pe o proiecție de film – Criminal! – urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri la Teatrul Apropo. Festivalul se încheie cu festivitatea de premiere și un spectacol concert gândit de Ada Mile – „Jungla’n Concert”. Biletele pot fi cumpărate de aici.

Bucureștiul devine și capitala filmului internațional, odată cu Bucharest International Film Festival (BIFF), care își deschide porțile pentru cea de-a XXI-a ediție între 19 și 28 septembrie. Patru locații — Cinema Muzeul Țăranului Român, Cinema Union, Cinemateca Eforie și Grădina cu Filme — devin temple ale cinematografiei, unde publicul poate urmări premiere naționale și producții premiate la festivaluri internaționale. Deschiderea oficială aduce în fața spectatorilor filmul Dinți de lapte în premieră națională, iar competiția de lungmetraje include titluri din Finlanda, Grecia, Irak sau Argentina. În plus, 14 scurtmetraje atent selecționate și secțiuni dedicate autorilor români promit un tur de forță cinematografic. Programul îl găsești aici.

În ceea ce privește premierele cinematografice care urcă pe marile ecrane în acest weekend, avem trei care merită toată atenția publicului din motive total diferite.

A Big Bold Beautiful Journey invită spectatorii într-o aventură captivantă și surprinzătoare, în care Sarah și David, interpretați de Margot Robbie și Colin Farrell, se întâlnesc la nunta unui prieten comun și, printr-o întorsătură neașteptată a sorții, sunt împinși într-o călătorie în timp. Fiecare pas îi poartă prin momente definitorii din trecutul lor, oferindu-le ocazia să înțeleagă cum au ajuns în prezent și poate chiar să-și rescrie viitorul. O poveste „însemnată, îndrăzneață și încântătoare”, care combină emoția cu fantezia și promite să lase spectatorii cu zâmbetul pe buze și inima deschisă.

Situationship: Combinații, nu relații urmărește trei prietene în pragul celor 30 de ani, care pornesc în căutarea partenerilor pentru reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drum, întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste, iar comicul se împletește cu confruntări subtile între feminism și misoginie. Într-o lume în care un simplu comentariu online poate avea consecințe neașteptate, filmul explorează cu umor și sinceritate provocările relațiilor moderne și echilibrul fragil dintre așteptările sociale și libertatea personală.

Him îl plasează pe spectator în viața lui Cameron Cade, un quarterback promițător a cărui carieră este amenințată de o traumă craniană provocată de un fan tulburat chiar înainte de Combine-ul anual al ligii profesioniste. Salvarea lui pare să vină de la legendara superstar Isaiah White (Marlon Wayans), care îl antrenează într-un complex izolat, alături de influencerița Elsie White. Pe măsură ce antrenamentele devin tot mai intense, granița dintre mentorat și manipulare se estompează, iar Cameron trebuie să navigheze un vârtej emoțional care îi va pune la încercare nu doar cariera, ci și identitatea și valorile.