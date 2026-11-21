Weekendul 21-22 noiembrie aduce multe evenimente în București și vreme destul de frumoasă. Zeci de mii de oameni vor participa la ediția aniversară Bucharest Gaming Week, dar și la concertele lui Horia Brenciu de la Sala Palatului, la lansări de albume în cluburi, un turneu național de table cu 6000 de euro pentru primul loc, dar și la o seară de șah cu muzică de club.

Dar până la evenimentele cu bilete, cafeaua o poți bea la „Jungla din Piața Muncii”, adică la ZooCafe (bld. Basarabia 94). În recenzia de pe b365.ro scrie așa: „La câțiva pași de masa mea, un cameleon își petrecea liniștit timpul în compania unui client. Nu părea câtuși de puțin deranjat de agitația din jur și își vedea nestingherit de mica lui întâlnire. Puțin mai departe, un șarpe se încolăcea în jurul unui domn, într-o îmbrățișare care, pentru cineva nefamiliarizat cu asemenea amici, putea părea o scenă desprinsă dintr-un film și pe măsură ce priveam în jur vedeam tot felul de vietăți care îmi stârneau curiozitatea înainte să apuc să deschid meniul.”

Începând cu luna octombrie avem în București și primul și singurul restaurant cu specific uzbec. Se cheama Zira (Fabrica de Glucoză 9B), iar în meniu găsești preparate specifice bucătăriei din Uzbekistan, cum ar fi manti (colțunași umpluți), kuirdak, samsa, plov (preparat pe bază de orez și carne) și lagman, alături de ceai tradițional. Pentru desert, unul dintre preparatele care merită încercate este chak-chak, un dulce specific regiunii, pe bază de aluat prăjit și miere. Deci, dacă vrei să încerci ceva inedit și mai puțin spre deloc prezent în București, merită să treci pe la Zira.

Evenimente

Unul dintre principalele evenimente ale weekendului este Bucharest Gaming Week, care revine la Romexpo pe 21 și 22 noiembrie, pentru ediția cu numărul 10. Organizat în Pavilionul B1, evenimentul aduce împreună jucători, creatori de conținut, branduri din industria gamingului și invitați internaționali. Printre numele anunțate se numără Christopher Judge, actorul care îi dă voce lui Kratos în seria God of War, și Ned Luke, cunoscut pentru rolul lui Michael din Grand Theft Auto V. Programul include și apariția artistei sud-coreene YEOJIN, cunoscută din trupa K-pop LOONA. Aceasta va urca pe Main Stage pe 21 noiembrie, pentru un showcase, și va participa la o sesiune de Meet & Greet.

Accesul la eveniment pornește de la 110 lei pentru o zi. Copiii sub 7 ani au intrare gratuită, iar cei sub 16 ani pot participa doar însoțiți de un adult.

Unul dintre concertele importante ale weekendului are loc la Sala Palatului, unde Horia Brenciu urcă pe scenă alături de HB Orchestra pe 21 și 22 noiembrie, de la ora 19:30. Intitulat „Fac ce-mi spune inima” Accesul se face de la ora 18:00, iar biletele au prețuri începând de la 126 de lei.

Sâmbătă, Hard Rock Cafe găzduiește un concert Vița de Vie Acustic, programat de la ora 21:30. Proiectul propune o reinterpretare a pieselor trupei într-o formulă acustică, diferită de soundul electric cu care Vița de Vie și-a obișnuit publicul în concerte. Biletele costă 159 de lei pentru categoria VIP, care include loc la masă în fața scenei, și 129 de lei pentru acces general, cu loc la masă în sală.

La Romaero, sâmbătă revine ELROW, de data aceasta cu evenimentul „Dance with the Serpent”, construit în jurul unui concept vizual semnat de artistul NYCHOS. Petrecerea începe la ora 16:00 și continuă până duminică dimineață, la ora 05:00. Evenimentul este destinat exclusiv persoanelor peste 18 ani, iar biletele au prețuri începând de la 190 de lei.

Tot sâmbătă, trupa germană The Notwist revine la București, în cadrul turneului european de promovare a albumului „News from Planet Zombie”, lansat în luna martie. Cunoscută pentru combinația de indie rock, electronică și post-rock, formația și-a construit în timp un public fidel, cu piese precum „One With The Freaks” și „Pick Up The Phone”.

Concertul începe la ora 21:00, iar accesul publicului este permis de la ora 20:00. Biletele costă 120 de lei în presale și 150 de lei în ziua evenimentului.

Sâmbătă, Sala Radio găzduiește concertul aniversar „The Journey – Amadeus 25”. Cvartetul Amadeus marchează 25 de ani de activitate. Pe scenă vor urca și invitații speciali Cornel Ilie, Irina Popa și Alexandra Ușurelu. Biletele au prețuri ce încep de la 165 lei.

Duminică seara, la Quantic, Toulouse Lautrec urcă pe scenă de la ora 19:00. Trupa, activă de aproximativ 15 ani, are șase albume și un repertoriu care a trecut prin mai multe etape ale scenei indie-rock românești. Biletele costă 75 de lei.

La Expirat Halele Carol, duminică, 22 noiembrie, este programată o seară dedicată scenei underground, cu două lansări de albume. Silence Is Violence prezintă „On sight!”, iar Recycle Bin lansează „Comoara din sertarul gol”. Line-up-ul este completat de Breathelast și +SHE+, astfel că evenimentul aduce pe aceeași scenă patru trupe diferite. Accesul începe la ora 19:00, iar biletele costă 50 de lei.

Tot duminică, la Hard Rock Cafe, publicul îi poate vedea pe Nicu Alifantis și trupa Zan, într-un concert programat de la ora 21:00. Biletele sunt disponibile în două categorii: 169 de lei pentru locurile VIP, la mesele din fața scenei, și 129 de lei pentru accesul general, cu loc la masă în sală.

Cei care preferă o activitate mai puțin convențională pentru o după-amiază de duminică pot merge la Control Club, unde Peono Chess Club organizează o nouă întâlnire dedicată șahului. De la ora 17:00 este programat un turneu rapid, cu timp de joc de 10 minute și doar 14 locuri disponibile. De la ora 20:00, programul continuă cu muzică selectată de Shameless Promoter și Nitchji Oh Szperantza. Este un eveniment care aduce șahul în atmosfera de club.

Tot pentru pasionații de jocuri de societate, weekendul acesta aduce și a doua ediție a Turneului Național de Table, organizată pe 21 și 22 noiembrie la Sala Floreasca. Competiția este deschisă unui număr de maximum 512 participanți, iar partidele se joacă în sistemul două din trei. Premiul întâi este de 6.000 de euro, premiul al doilea constă într-o excursie la Barcelona pentru două persoane. Biletul de participare costă 200 de lei.

În intervalul 20-21 noiembrie, la Hotel CARO are loc și cea de-a opta ediție Whisky Fest România. Evenimentul reunește distilerii internaționale și propune degustări, dar și masterclass-uri susținute de Master Distillers și ambasadori de brand. Biletul de acces costă 100 de lei pe zi.

Teatru & film

La Teatrul În Culise, sâmbătă, de la ora 16:00, este programat spectacolul „Carnagiu”, o adaptare după piesa „Zeul măcelului” de Yasmina Reza, în regia lui Radu Catană. Povestea pornește de la o dispută între doi copii, în urma căreia unul dintre ei pierde doi dinți, și de la întâlnirea părinților, care încearcă să rezolve civilizat conflictul. Discuția aparent politicoasă se transformă treptat într-o confruntare în care ies la iveală frustrări, secrete și tensiuni personale. Biletele costă 95 de lei.

Printre premierele cinematografice din weekend avem și „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, care revine în universul creat de Suzanne Collins, de această dată cu o poveste plasată cu 24 de ani înaintea evenimentelor din seria originală.

„I Play Rocky” aduce pe ecran povestea din spatele unuia dintre cele mai cunoscute filme din istoria cinematografiei americane. Producția urmărește perioada în care Sylvester Stallone, pe atunci un actor aproape necunoscut, încearcă să transforme scenariul scris de el într-un film în care să joace și rolul principal.

„Jurnalul unei cameriste”, noul film al lui Radu Jude, spune povestea unei tinere din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. Experiența ei devine punctul de plecare pentru o privire asupra migrației, sărăciei și diferențelor sociale dintre Estul și Vestul Europei.

„Club Kid” urmărește viața unui organizator de petreceri din cluburile newyorkeze, obișnuit cu un stil de viață dominat de nopți lungi și evenimente mondene. Echilibrul acestuia este dat peste cap atunci când află de existența unui fiu în vârstă de 10 ani, despre care nu știa nimic. Apariția copilului îl obligă să-și reevalueze prioritățile și să se confrunte cu responsabilități pe care până atunci le-a evitat.