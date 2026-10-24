Weekend trending în București, 24-25 octombrie: la cafea cu căței Teckel, concerte la unteatru,  maraton cu 15 comedianți și „Delta sălbatică” la cinema

Aproape că trece toamna și mulți dintre noi parcă nici nu-și dau seama. Mă rog, este încă frumos afară, e abundență atât în piețe, cât și în ceea ce privește evenimentele din oraș. Avem musical francez la Romexpo, rap german în Quantic, post-punk, metal underground și tot felul de alte concerte în spații mai mari sau mai mici.

Cafeaua o poți bea în acest weekend la Teckel Coffee & Cocktails (Romulus 23), un loc în care mișună căței din rasa teckel și în care sunt bineveniți toți proprietarii de patrupede. Au și cafea de specialitate și alte băuturi la care te poți lungi după primele ore ale dimineții, dar și multe evenimente dedicate comunității iubitoare de căței de toate felurile.

Chi Lin – Bao Bar (Mihail Kogălniceanu 8) este una dintre aparițiile super recente care merită încercate atunci când vrei să ai parte de un brunch de inspirație asiatică. În meniu sunt șase tipuri de bao buns, cu chifle pufoase și umpluturi variate. Printre preparatele care merită încercate se numără cea cu vită gătită lent, fragedă, dar și bao-ul cu gălbenuș sărat. În meniu mai găsești și bok choy, un tip de varză chinezească, precum și tofu cu kimchi, pentru cei care preferă preparatele vegetale.

Evenimente

La Romexpo, sâmbătă, 24 octombrie, „Molière – L’Opéra Urbain” propune o întâlnire între biografia celebrului dramaturg francez și formulele musicalului contemporan. Spectacolul are două reprezentații, de la orele 15:00 și 20:00, iar biletele pornesc de la 175 de lei.

Premiera producției a avut loc la Paris, în toamna lui 2023, iar musicalul a fost desemnat cel mai bun musical original din Franța.

Tot sâmbătă, Quantic găzduiește concertul rapperului german GZUZ, programat pentru ora 20:00, cu accesul publicului începând de la 19:00. Biletele costă 201 lei, iar în deschidere va cânta MGL.

Tot sâmbătă, dar la Control Club, The Underground Youth revine la București în cadrul turneului de promovare a albumului „Décollage”, lansat în 2025. Trupa formată în jurul muzicianului Craig Dyer combină post-punk-ul melancolic cu elemente de psihedelie și influențe trip-hop. Prețul biletelor este de 100 de lei.

Pentru cei care preferă concertele în spații mai mici, UNTEATRU găzduiește sâmbătă, 24 octombrie, concertul Cătălinei Cara din turneul „What a Feeling”. Cătălina Cara a debutat pe scena din România în 2022, odată cu lansarea EP-ului „Leap Year Baby”, și a participat la festivaluri precum Electric Castle și Summer Well. Piesele de pe noul material au atras atenția unor publicații internaționale, printre care CLASH, Notion și Atwood Magazine. Evenimentul începe la ora 20:00, cu acces de la 19:00, iar biletele costă 62 de lei.

Pentru cei care vor să încheie sâmbăta cu stand-up, Lloyd’s Comedy Club organizează pe 24 octombrie un maraton cu 15 comedianți. Fiecare are la dispoziție câte cinci minute. Spectacolul începe la ora 20:00, iar accesul este permis de la 19:30. Biletele costă 53 de lei. Spațiul are doar 40 de locuri.

Tot sâmbătă, la The Forge, are loc etapa bucureșteană a turneului Battle MC: All Star 2026, care aduce pe scenă mai mulți concurenți din circuitul battle rap și un concert susținut de NELI THGOD. Evenimentul începe la ora 21:00 și este rezervat publicului de peste 18 ani. Biletele costă 30 de lei în presale și 40 de lei la intrare.

Sâmbătă noaptea, Palatul Bragadiru găzduiește o nouă ediție Quite Lucky, cu BOU printre numele principale ale serii. Producător și coautor al piesei „Baddadan”, artistul este cunoscut pentru DJ seturile de drum and bass. Alături de BOU vor participa OKO și TIAN, cu HARIBO la hosting, iar DECKSTER, KUNDARINI și MVST completează programul.

Tot sâmbătă, Terasa Florilor găzduiește concertul „80’s Fever – Revive the Hits!”, susținut de formația ZUM Music. Accesul începe la ora 17:00, iar concertul este programat pentru ora 19:00. Biletele costă 50 de lei.

Duminică, 25 octombrie, la UNTEATRU, soprana Alexandra Știrban și chitaristul Maxim Belciug propun concertul „Cânta pe înserat un trecător”, dedicat muzicii românești interbelice. Concertul începe la ora 19:00, iar biletele costă 70 de lei.

Duminică, de la ora 21:00, Holy Molly cântă la Hard Rock Cafe. Concertul face parte din seria de apariții live în care artista își aduce pe scenă repertoriul pop, cu piese construite în jurul unor teme personale și emoționale. Biletele pornesc de la 110 lei, iar copiii sub 7 ani au acces gratuit.

Tot duminică, Quantic găzduiește RageHer, un eveniment dedicat trupelor cu voci feminine din metalul underground. Pe scenă vor urca Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child, trei formații de metalcore, deathcore, hard rock și metal alternativ. Biletele costă 75 de lei.

Teatru & film

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 19:00, Point Hub găzduiește „Carne de Tigru”, un spectacol de teatru care abordează femicidul și mecanismele prin care abuzul se instalează treptat într-o relație. Inspirată din fapte reale și din cazuri recente, piesa urmărește povestea unui cuplu, pornind de la deznodământ și întorcându-se către începutul unei relații care, la prima vedere, nu pare să anunțe violența ce va urma.

Biletele costă 75 de lei.

În cinematografe avem câteva premiere interesante, printre care „Delta sălbatică”. Filmat timp de cinci ani, documentarul explorează una dintre cele mai importante zone umede ale Europei, urmărind habitatele și speciile care depind de echilibrul acestui ecosistem. Narațiunea este construită din perspectiva apei, care devine firul conducător al unei călătorii prin Delta Dunării și prin poveștile animalelor care o populează. Filmul este realizat de echipa din spatele documentarului „România Sălbatică” și pune accent pe diversitatea naturală a Deltei, dar și pe rolul zonelor umede în menținerea echilibrului ecologic.

DC Studios intră în zona horror cu „Clayface”, un film regizat de James Watkins, cu Tom Rhys Harries în rolul principal. Povestea urmărește transformarea unui actor aflat în ascensiune la Hollywood într-o creatură dominată de dorința de răzbunare.

Regizată de Jeremy Garelick și inspirată dintr-o poveste reală, comedia „Rolling Loud” pornește de la o decizie parentală care scapă rapid de sub control. Un tată hiperprotector își duce pe ascuns fiul de 13 ani la festivalul de hip-hop Rolling Loud, unde Travis Scott este cap de afiș, dar băiatul se pierde aproape imediat în mulțime. Ceea ce trebuia să fie o aventură între tată și fiu se transformă într-o căutare haotică, cu aglomerație, incidente în culise și întâlniri neașteptate. Ajutat de un coleg iresponsabil și de o voluntară excentrică, tatăl încearcă să-și găsească fiul, în timp ce problemele de familie ies treptat la suprafață.