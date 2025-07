Weekend trending în București, 26-27 iulie: Rock cult, regina pop în Piața Constituției, festival de teatru independent și prima familie Marvel

Finalul lunii iulie nu aduce doar caniculă, ci și un val de evenimente care acoperă toată paleta emoțională – de la nostalgie rock și explozie pop, la râs, suspans și o doză de introspecție. Astfel, și în acest weekend Bucureștiul se mută pe scene mari și foarte mari, în amfiteatre sau în săli de teatru.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Zori pe Dimineții (Popa Soare 33), o cafenea descoperită recent de Oana Titică.

„Poziționarea e atât un punct forte, cât și, uneori, un dezavantaj – fiind pe o străduță liniștită, nu există vadul de pe bulevardele mari. Există în schimb o liniște a Dimineții, în care îți poți savura flat white-ul pe băncuța din fața cafenelei. Cea mai comandată băutură de la Zori pe Dimineții, flat white, e preparată cu o cafea de la prăjitoria Papa Jacques – cu care sunt făcute, de altfel, și toate celelate cafele. Irina a testat mulți furnizori din București, iar Papa Jacques a devenit rapid favorita”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Când Centrul Vechi se agită prea tare și ai nevoie de un colț unde berea curge bine și conversațiile curg și mai bine, te salvează Tap Craft Beer. Aflat pe Gabroveni 4 locul e un adevărat sanctuar pentru iubitorii de bere artizanală. Sute de sortimente de bere puse la rece, multe dintre ele locale, altele de prin colțuri nebănuite ale Europei. Staff-ul știe ce face, iar playlistul e mereu unul care să se potrivească cu ce e în pahare. Dacă vrei o pauză între două concerte sau un început de seară liniștit, aici e locul.

Pe strada Panait Istrati 96-98, ascunsă între blocuri și aproape de verdele Parcului Carol, se află iKai – o cafenea cu multe opțiuni de brunch. Aici nu vii doar pentru cafeaua excelentă sau cocktailurile atent compuse, ci și pentru atmosfera relaxată, intimă, aproape boemă. Grădina lor e o enclavă urbană, perfectă pentru un brunch leneș de sâmbătă sau un negroni discret de după-amiază.

Check The Space (Mihai Vodă 1) este locul unde mănânci bine printre haine cu poveste. Un shop vintage cu gust (la propriu și la figurat), un restaurant cu meniuri jucăușe și o terasă unde totul e atent ales – de la muzică până la farfurie. Spațiul combină cu naturalețe brunch-ul creativ cu o selecție de haine și obiecte care te fac să zăbovești. E genul de loc unde mergi pentru un brunch, dar pleci cu o geacă statement și o poveste. Dacă vrei să iei o pauză de la haosul weekendului, dar fără să te rupi complet de el, aici e bine, mai ales că au o nouă terasă deschisă recent.

Evenimente

Pe 27 iulie, Jennifer Lopez, diva absolută a showbiz-ului mondial, vine la București cu un show exploziv: „Up All Night Live”, în cadrul festivalului Summer in the City din Piața Constituției. Mișcările ei inconfundabile, energia debordantă și o carieră construită între hituri și stil impecabil promit o seară memorabilă. Bonus: biletele VIP cu Greet & Photo Tickets – adică da, ai șansa să te întâlnești cu J.Lo. Biletele încep de la 400 lei.

Tot pe 27 iulie, la Arenele Romane, legendara trupă britanică Skunk Anansie aduce pe scenă mixul lor inconfundabil de hard rock, grunge și furie poetică. După o pauză lungă și un comeback spectaculos, trupa vine în București cu același lineup solid din 1995 și cu un istoric de 10 Discuri de Platină în buzunar. Biletele încep de la 200 de lei la intrare.

Cu o seară înainte, tot la Arenele Romane, trupa VAMA își reia ritualul verii. Un concert care promite energie, nostalgie și surprize în stilul lor inconfundabil. Dacă ai fost la primele ediții, știi deja că trebuie să fii acolo și acum. Dacă nu, e momentul să simți pe pielea ta de ce lumea pleacă cu inima plină și vocea răgușită. Bilet: 141 lei.

Pentru iubitorii de techno fin și atmosferă nocturnă, sâmbătă noaptea Platforma Wolff îl găzduiește pe Prâslea – DJ-ul mitic din scena electronică românească – într-un open-air intim, sub stele, alături de DumitrEscu. Barul se deschide de la ora 22:00, biletele sunt 50 lei în presale, 60 lei la intrare.

Krrysopher cântă sâmbătă la Roaba de Cultură, ora 20:00. Voce unică, emoție pură și multă sinceritate muzicală – Krrysopher, fostă finalistă la SuperStar România, aduce pe scena de la Roaba de Cultură un concert relaxat, în aer liber. Intrarea e liberă.

Teatru & film

Pe 25-27 iulie, Festivalul La Mustață aduce în prim-plan teatrul independent – tânăr, curajos, experimental. Se întâmplă la Teatrul de Comedie. Trei zile pline, cu producții diverse, de la adolescenți la actori consacrați, de la comedii la musicaluri de mahala. Bonus: gala de duminică seara, cu spectacolul „Ion merge la Hollywood” și premiile finale. Există și abonamente full pentru pasionați.

Pe marile ecrane, weekendul vine cu un mix eclectic. În „A Nun in the City”, o măicuță devotată își părăsește mănăstirea pentru o iubire veche și dă piept cu tentațiile lumii moderne.

„The Fantastic Four: First Steps” readuce prima familie Marvel. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

În „Dangerous Animals”, o surferiță e sechestrată pe o barcă de un criminal în serie obsedat de rechini.

Iar dacă vrei acțiune cu umor, încearcă „Bride Hard”, unde Rebel Wilson luptă cu mercenari la o nuntă de fițe.