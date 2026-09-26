Weekend trending în București, 26-27 septembrie: festivalul cafelei de specialitate, competiție cu 250 de pisici la Sala Palatului și Brad Pitt pe marile ecrane

Este weekendul în care poți să dai play la piesa aceea de la Green Day, pentru că luna septembrie se cam încheie. Temperaturile scad, dar încă va fi soare, iar în aceste două zile vor fi târguri în case istorice, cafea de specialitate la Romexpo, pisici la Sala Palatului, concerte de rock și un recital de pian la Ateneul Român.

Avem și un nou restaurant indian în oraș. În Centrul Vechi s-a deschis recent Maytrei (Sfântul Dumitru 3), un restaurant al echipei din spatele Jeonjuu KBBQ și Kao. Meniul este unul mai sofisticat, cu preparate gătite la cărbuni și în tandoor, dar și curry-uri, biryani și pâine făcută aici. Designul restaurantului este unul atipic pentru București, pentru că este inspirat din casele indiene ale secolului al XIX-lea. E anunțat și faptul că în program vor fi și momente de dans tradițional indian.

La J’ai Bistrot, pe Calea Griviței, poți merge în weekend la terasă și să rămâi până seara, deoarece de la ora 20:00, în cadrul „peSCURT”, se proiectează o selecție de scurtmetraje românești. Sâmbătă sunt programate cinci filme, printre care „Căpitane de județ”, regizat de Dan Panaet, „Dragostea e în aer”, de Claudiu Mitcu, și „O noapte în Tokoriki”, de Roxana Stroe, iar duminică alte șase producții, între care „Iluzia unei insule”, „Trei”, „Vizita” și „4:15 Sfârșitul lumii”. Biletul pentru o seară costă 20 de lei.

Evenimente

Slow Coffee Festival ocupă Pavilionul A de la Romexpo. Ediția aniversară cu numărul 10 se desfășoară între 25 și 27 septembrie. Festivalul aduce la București prăjitorii, producători, echipamente, ciocolată și food, alături de workshopuri și competiții. Sâmbătă este programată finala Stronghold Roasting Championship, iar duminică are loc Romanian National AeroPress Championship. Un bilet pentru o singură zi costă în prezent 45 de lei.

La Casa Eliad, pe Bulevardul Mircea Vodă nr. 5, are loc în ambele zile o nouă ediție a Târgului de Frumos. Între 10:00 și 18:00, aici se întâlnesc mici producători și creatori care aduc bijuterii, obiecte lucrate manual, decorațiuni și alte produse de atelier. Printre participanții anunțați se numără Cup&Candle by Oana Botezatu, AtelierTagli, Marie Nouvelle, Chat Noir, Chromatic Pearls, Cornelia Olive Oil și Fandacsia. Intrarea este liberă.

La Sala Palatului, weekendul este rezervat pisicilor. Pe 26 și 27 septembrie are loc Salonul Felin Internațional SofistiCAT, unde sunt anunțate peste 250 de pisici și zeci de rase, într-o competiție jurizată internațional. Publicul poate vedea atât exemplarele înscrise în concurs, cât și pisici de casă, iar organizațiile de protecție a animalelor vor avea animale disponibile pentru adopție. Evenimentul este deschis între 10:00 și 17:00. Biletul pentru o zi costă 15 lei.

Sâmbătă seara, la Ateneul Român, Khatia Buniatishvili susține concertul de gală care încheie Bucharest International Piano Festival. Recitalul începe la ora 19:00 și include lucrări de Schubert, Satie, Chopin, Bach și Liszt, între care Sonata pentru pian în Si bemol major de Schubert, trei lucrări de Chopin și Rapsodia ungară nr. 6 de Liszt. Prețul unui bilet la acces general costă 583 lei.

La Quantic, sâmbătă seara este pentru rock progresiv. Oddland, Mother Of Millions și Ring Of Gyges ajung pe 26 septembrie la București, într-un concert care începe de la ora 20:00. Finlandezii de la Oddland și grecii de la Mother Of Millions își unesc forțele pentru un turneu european, iar Ring Of Gyges, formație islandeză de rock și metal progresiv, deschide seara. Un bilet costă 100 lei.

Duminică, tot la Quantic, urcă pe scenă Blackbriar. Formația olandeză, cunoscută pentru combinația dintre metal simfonic și povești cu accente gotice, vine la București pe 27 septembrie, într-un concert programat între 20:00 și 23:00. Turneul este legat de cel mai nou material al trupei, „A Thousand Little Deaths”. Un bilet costă 110 lei.

Dacă preferi un concert la care e mai ușor să cânți cu trupa, duminică seara Bosquito are program la Hard Rock Cafe, de la ora 21:00. Biletele au fost puse în vânzare la 109 lei pentru acces fără loc, în fața scenei, și 159 de lei pentru loc la masă în sală.

Teatru & film

Pentru cei care caută o piesă de teatru, duminică seara, la POINT, este programat „Fort/da”, debutul în dramaturgie și regie al actriței Réka Kovács. Spectacolul începe la ora 19:00 și pornește de la o poveste plasată în Titu, într-un spațiu aflat între rural și urban. Gogu revine după șase luni la fratele său mai mare, Doru, pentru a-i cere ajutorul, după ce îl transformase între timp în girant în fața unor cămătari. De aici se dezvoltă o poveste despre familie, datorii, relații complicate și lipsa iubirii, tratată cu umor, chiar dacă situațiile prin care trec personajele nu sunt tocmai ușoare. Un bilet costă 63,63 lei.

La cinema, „Runner” îl are în centru pe Hank Malone, fost militar și curier de elită, care trebuie să transporte în doar trei ore un ficat de la Los Angeles la Santa Barbara pentru transplantul unei fetițe de șapte ani. Misiunea se complică atunci când este obligat să facă echipă cu Ben Bishop, un partener neașteptat, iar cei doi ajung să fie urmăriți de un cartel care vrea organul pentru propriul lider.

„Atlasul Universului” urmărește povestea lui Filip, un băiat de 10 ani care așteaptă cu nerăbdare un meci de fotbal și o pereche nouă de încălțări. Bucuria lui este însă stricată de o greșeală aparent banală: primește doi pantofi pentru același picior. În loc să renunțe, Filip pornește singur în căutarea pantofului care îi lipsește, iar drumul devine pentru el o aventură care îl scoate din lumea familiară a copilăriei. HotNews a vorbit cu regizorul Paul Negoescu despre provocările unui film pentru copii și despre cum e să faci primul film românesc pentru copii premiat la Berlin.

„Hope”, cel mai scump film coreean făcut vreodată și care a fost filmat și în România, pornește de la un oraș izolat, în care incendiile de pădure au dus la redirecționarea ajutoarelor, iar comunicațiile au fost întrerupte. Șeful poliției, împreună cu ajutorul său și câțiva localnici, încearcă să țină situația sub control după un atac neașteptat. Căutarea unei creaturi în munți se transformă însă într-o luptă pentru supraviețuire.

În „Heart of the Beast”, un ofițer din Forțele Speciale (Brad Pitt) și câinele său de luptă supraviețuiesc unui accident aviatic și rămân izolați în sălbăticia din Alaska. Fără ajutor și departe de orice zonă locuită, cei doi trebuie să găsească o cale de a traversa un teritoriu ostil, înfruntând frigul, terenul dificil și animale sălbatice.