Weekend trending în București, 27-28 decembrie: Ștefan Bănică, Fuego și SpongeBob Square Pants, concerte de Crăciun și alte evenimente din ultimul weekend din 2025

Ultimul sfârșit de săptămână din 2025 vine în București cu un amestec previzibil, dar funcțional, de concerte de Crăciun, petreceri de final de an și câteva repere culturale care țin orașul treaz între sărbători. Nu e un weekend spectaculos prin noutate (deși am inclus câteva localuri nou deschise în oraș), ci unul care recuperează seri amânate, întâlniri programate de mult și un soi de bilanț informal, făcut la concert, la teatru sau la o masă cu muzică live.

Pentru pauzele dintre evenimente sau pentru diminețile mai lente din acest weekend, Orgolio Caffe, pe strada Carol Davila 98, e una dintre opririle care merită bifate. Cafeneaua este decorată atent pentru sărbătorile de iarnă. E genul de spațiu în care cafeaua rămâne punctul central, iar atmosfera de final de an se simte mai degrabă prin detalii decât prin aglomerație.

Room Service, pe bulevardul Regina Elisabeta 25, este unul dintre localurile nou deschise care au intrat rapid pe radarul celor interesați de localuri care mizează pe comfort food. Meniul se concentrează pe burgeri smashed și crispy strips bine executate, fără complicații inutile, într-un spațiu care încă păstrează aerul de loc proaspăt. E o oprire potrivită înainte sau după o plimbare prin Cișmigiu (se află chiar lângă Hotel Cișmigiu, de unde și numele).

În nordul orașului, Catrinas, pe strada Erou Iancu Nicolae 112, face cu ochiul celor în căutare de restaurante mexicane, într-o zonă unde astfel de opțiuni sunt mai rare. Localul este nou deschis și merge pe un meniu recognoscibil, cu preparate clasice din bucătăria mexicană, gândite să fie accesibile și fără adaptări forțate. În plus, are în meniu și multe cocktailuri deosebite, destule pe bază de tequila (cum altfel?), iar pentru unul dintre ele chiar se dă foc la bar… la propriu.

Evenimente

Pentru cei care rămân în oraș, West Side Christmas Market continuă să fie unul dintre puținele locuri unde decembrie încă mai arată ca decembrie. Între 27 și 28 decembrie, târgul este deschis între 11:00 și 22:00, iar seara, de la 19:30, scena găzduiește concerte care nu ies din tiparul sezonului, dar sunt curate și bine alese. Pe 27 decembrie urcă Ovidiu Niculescu, iar pe 28 decembrie, trupa Nuanțe. Sunt concerte fără bilet, integrate firesc în traseul de plimbare, cu public eterogen și fără presiunea unui „eveniment mare”.

La polul opus, Ateneul Român rămâne spațiul în care Crăciunul se încheie ceremonios. Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 19:00, Iana Novac și Distinto revin cu concertul lor de Pop-Opera, devenit deja o tradiție de a treia zi de Crăciun. Programul combină colinde, arii sacre și piese romantice românești, acompaniate de MH Orchestra, sub bagheta lui Tiberiu Dragoș Oprea. Biletele pornesc de la 250 de lei, iar publicul știe deja la ce vine: o seară formală, fără surprize, dar cu un repertoriu executat corect.

Duminică, 28 decembrie, Expirat găzduiește ultimul concert Robin and the Backstabbers din 2025. Accesul se face de la ora 20:00, concertul începe la 21:30, iar biletele costă 100 de lei. Ca de obicei, e genul de seară care adună un public fidel, cu așteptări clare și fără dorința de a fi surprins.

Berăria H mizează pe formulele consacrate. Pe 27 decembrie, Ștefan Bănică vine cu Rock’n’Roll Band & The 50’s într-un concert de Crăciun care începe la 18:45. Biletele sunt cuprinse între 79 și 199 de lei, în funcție de categorie, iar mesele trebuie eliberate până la 21:15.

Duminică, 28 decembrie, Fuego urcă pe aceeași scenă, de la ora 19:00, cu un concert de colinde și piese cunoscute, biletele pornind de la 59,9 lei. Ambele seri sunt gândite pentru un public larg, cu program clar și fără deviații de la rețeta (de succes) cunoscută.

Zona de cluburi rămâne activă și la Quantic. Sâmbătă, 27 decembrie, Domination – Pantera Tribute Band susține concertul tradițional de final de an, alături de Metal Militia. Accesul începe la 19:00, iar biletele variază între 65 și 100 de lei. Duminică, 28 decembrie, Nightlosers revin cu „Antrenament pentru Revelion”, un concert care începe la ora 21:00, cu bilete între 85 și 100 de lei. E genul de program care nu are nevoie de explicații suplimentare și care funcționează tocmai prin constanță.

Hard Rock Cafe propune sâmbătă, 27 decembrie, un concert Voltaj, prilejuit de lansarea single-ului „Electric”. Show-ul începe la 21:30, iar biletele costă între 129 și 169 de lei, în funcție de tipul de acces. Este un concert care se adresează publicului obișnuit al trupei, cu un setlist previzibil și un context de final de an.

Pentru cei care preferă să danseze fără bilet, J’ai Bistrot găzduiește sâmbătă, 27 decembrie, a treia ediție Alt Rev, cu Mr. Mishwu la DJ booth. Accesul este liber, iar seara începe la ora 21:00, într-o formulă deja cunoscută pentru publicul locului.

Duminică, 28 decembrie, Sala Palatului găzduiește din nou musicalul „Mamma Mia!”, cu începere de la ora 19:00. Biletele pornesc de la 126 de lei, iar spectacolul continuă seria reprezentațiilor de succes din anii anteriori.

Tot duminică, Circul Metropolitan încheie anul cu stand-up: Costel și Maria Popovici prezintă „Suntem bine!”, un show de final de an cu bilete la 74 de lei.

Duminică, 28 decembrie, Control Club închide anul cu „In Control”, o seară care funcționează simultan ca petrecere de final de an, preambul pentru Revelionul SPP și lansare a noului EP al trupei, „1999”. E genul de eveniment care amestecă muzica live cu costumul, ironia și un public obișnuit cu codurile locului. Biletul costă 130 de lei și e, probabil, una dintre ultimele ocazii din an de a petrece într-un spațiu care a rămas constant pe harta alternativă a orașului.

Teatru & film

Tot în zona evenimentelor mai discrete, Teatrul de Artă București programează „Fetița din Debara”, un one-woman show semnat de Oana Jindiceanu, care pornește dintr-un text scris în cadrul atelierului de dramaturgie coordonat de Mimi Brănescu.

Spectacolul, recomandat publicului de peste 16 ani, e construit ca o confesiune lucidă despre adolescență, așteptări și felul în care visele se transformă odată cu trecerea timpului. Regia este semnată de Andreea Grămoșteanu și Alexandru Unguru, cu scenografie de Andrei Jindiceanu și coregrafie realizată de Selina Colceru. Fără artificii și fără intenția de a oferi răspunsuri definitive, „Fetița din Debara” rămâne un exercițiu de sinceritate scenică, care funcționează prin apropierea directă dintre actriță și spectator. Biletele costă 75 de lei.

Pe final de an, cinematografele aduc și o premieră care se adresează mai degrabă publicului dispus la introspecție. „Father, Mother, Sister, Brother” este construit din trei povești distincte, plasate în SUA, Dublin și Paris, care urmăresc relațiile tensionate dintre copii ajunși la maturitate și părinții lor înstrăinați. Filmul evită dramatismul excesiv și funcționează ca o observație calmă asupra modului în care legăturile familiale nerezolvate se infiltrează în celelalte relații din viața adultă. E o producție care mizează pe nuanțe și pe recunoașterea unor emoții incomode, fără să ofere concluzii tranșante sau reconciliere obligatorie.

La celălalt capăt al spectrului, „The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” vine cu o nouă aventură animată, gândită pentru publicul tânăr, dar recognoscibilă și pentru adulții care au crescut cu serialul. SpongeBob părăsește Bikini Bottom într-o misiune care îl poartă pe mare, într-o confruntare cu Olandezul Zburător, într-o poveste de tip quest, construită în jurul dorinței de a-și demonstra curajul. Filmul păstrează umorul absurd și ritmul alert care au consacrat franciza, adăugând o componentă de aventură clasică, cu decoruri submarine și personaje familiare, fără a încerca să reinventeze formula.