Weekend trending în București, 5-6 septembrie: dans contemporan prin oraș, Enescu și Insula Iubirii, vin moldovenesc, street food și festival la Mogoșoaia

Chiar dacă am intrat în toamnă, încă avem prin oraș concerte în aer liber, festivaluri de toate felurile și seri care se termină târziu, pe răcoare. Pentru 5 și 6 septembrie, oferta este cât se poate de generoasă în București. Și ar fi bine să profiți de ea, pentru că e ultimul weekend de dinainte de începerea anului școlar, care va aduce mult haos în oraș.

Dacă în diminețile din acest weekend vrei să încerci ceva deosebit în loc de clasicul espresso, dar tot pe bază de specialty coffee, atunci poți să treci pe la Orgolio Caffe (Carol Davila 98). Aici face senzație paharul Double Trouble, un dublu pahar în care ai și Iced Matcha latte și Iced latte/espresso tonic/cold brew sau orice altceva e pe gustul tău. O să dea bine și în pozele pe Insta.

Dacă ești fan Insula Iubirii (fie că o urmărești în mod ironic sau nu) la Sip Pop Up Garden (Vasile Lascăr 36) se face vizionare pe terasă, în aer liber, în direct, cu un cocktail rece în mână. Sâmbătă, de la 20:00, se difuzează al doilea episod. Dacă te tentează, rezervă-ți masa din timp, căci la astfel de evenimente se lasă cu full house (0754.276.159).

Dacă ești în căutarea unei „cine superbe în București”, Dragoș Mihăilă a găsit locul perfect. Și merge și cu una dintre premierele cinematografice din acest weekend „Fall 2: Deadpoint”, care are loc în Thailanda. Este vorba despre Tom Yum Thai Restaurant (Calea Victoriei 23):

„Supa-vedetă a casei, o explozie de fructe de mare (creveți, calmar, scoici), ciuperci pleurotus, roșii cherry, lemongrass, galangal, frunze de kaffir lime și tăiței, totul într-o zeamă cremoasă cu mult lapte de cocos și ulei de soia. Culoarea aia roșie-portocalie e adevăr curat: un mix excelent între acrișor, puțin picant și aromă profundă de fructe de mare. Dacă tot am ajuns aici, trebuie spus că fructele de mare au fost gătite fix cum trebuie, fragede, iar cantitatea e mai mult decât generoasă. Inelele de calamar sunt cele după care mă ghidez eu: dacă-s gumă, e nasol, dacă sunt puțin mai moi decât niște spaghete al dente, atunci sunt perfecte”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Pentru cei care vor să iasă un pic din București, fără să facă însă o excursie propriu-zisă, la Palatul Mogoșoaia are loc sâmbătă a doua zi a festivalului Always Forever. Evenimentul a început de vineri, 4 septembrie, cu Skepta, JME, AJ Tracey și Killa Fonic, iar sâmbătă, 5 septembrie, programul îi aduce pe scenă pe Moonlight Breakfast, Golan, Jacotene, Brooke Combe și Hurts. Biletul pentru ziua de sâmbătă este 218,90 lei, iar accesul începe la ora 15:00.

La Quantic, weekendul este dedicat comunității iubitorilor de motociclete și rock. Festivalul „iubim 2ROȚI”, ajuns la ediția a IX-a, se desfășoară între 4 și 6 septembrie și are două scene și 15 artiști. Sâmbătă sunt programați Nightlosers, Ska-NK, Sarmalele Reci, Sanctuar și Cristi Dumitrașcu, iar duminică urmează Iris – Cristi Minculescu, Spitalul de Urgență, Altar, Folk Frate și Țapinarii. Biletele costă 100-120 de lei, iar organizatorii precizează că accesul copiilor de până la 12 ani este gratuit dacă sunt însoțiți de un părinte cu bilet valabil.

Unul dintre cele mai consistente programe ale weekendului este cel al Festivalului de Dans Contemporan CONNECT, care ajunge pentru prima dată la București. Festivalul se desfășoară între 5 și 8 septembrie, sub tema „Common Ground”, iar primele două zile aduc spectacole, expoziții și un tur performativ prin oraș.

Sâmbătă, 5 septembrie, programul începe la Veranda Mall, unde expoziția de fotografie urbană „Places Between” poate fi văzută între 10:00 și 22:00 și rămâne deschisă până pe 7 septembrie. La Centrul Național al Dansului București are loc, de la 11:00, workshopul coordonat de Solène Weinachter, iar seara, de la 19:30, două spectacole sunt prezentate în aceeași sesiune: „TESERACT”, în variantă work in progress, și „on the poetics of touch”. La Cărturești Carusel, între 20:00 și 22:00, este programat vernisajul expoziției „Soft Geographies”, care poate fi vizitată până pe 20 septembrie.

Duminică, CONNECT mută o parte din program afară. De la 9:00, în Parcul Circului, este programat „Slow Walk”, un tur performativ de două ore. La 18:00, la Amfiteatrul Veranda Mall, urmează „Point & Spin”, iar de la 19:30, la Centrul Național al Dansului, poate fi văzut „ORFEO”, spectacol conceput de Sasha Amaya. Ziua se încheie cu proiecția „Paths & Passages”, filme internaționale de dans, programată între 21:00 și 22:00 la terasa nJOY.

La Ateneu, sâmbătă este una dintre zilele importante ale Concursului Internațional George Enescu. Semifinala secțiunii de violoncel este împărțită în două sesiuni: de la 10:00 sunt programate lucrări de George Enescu, cu acompaniament de pian, iar de la 16:00 concurenții continuă cu partea dedicată solistului și orchestrei de cameră. Accesul la prima parte este gratuit, în timp ce pentru sesiunea de la 16:00 este nevoie de bilet – pre’urile ]ncep de la 180 de lei.

Duminică seara, tot la Ateneu, are loc un recital susținut de patru muzicieni aflați în centrul ediției din acest an: violonista Mihaela Martin, violoncelistul Valentin Răduțiu, violistul Miguel da Silva și pianistul Enrico Pace. Programul începe la 19:00 și cuprinde sonata pentru vioară nr. 2 de Edvard Grieg, trio-ul de coarde nr. 5 de Beethoven și cvartetul cu pian nr. 1 de Brahms.

Dacă preferi ca muzica să vină la pachet cu street food, Piața Constituției și Bulevardul Unirii găzduiesc pe 5 și 6 septembrie Bucharest Street Food Festival. Sunt anunțate zeci de food truck-uri, iar programul muzical îi aduce pe scenă pe Subcarpați (sâmbătă) și pe om la lună (duminică). Intrarea este liberă, iar festivalul începe în ambele zile de la ora 11:00.

La câțiva kilometri distanță, pe Șoseaua Kiseleff are loc Festivalul Vinului Moldovenesc, care ajunge la ediția a șasea și aduce peste 40 de crame din Republica Moldova. Accesul în festival este gratuit, însă degustările se plătesc separat: un pachet de cinci degustări costă 60 de lei, iar unul de zece degustări 100 de lei. Festivalul este deschis pe 5 și 6 septembrie, între 12:00 și 22:00, iar programul include și concerte, masterclassuri și zone gastronomice.

La Arena Națională, ASIA FEST continuă până duminică, 6 septembrie. Curtea arenei, cu intrarea dinspre Strada Maior Coravu, găzduiește trei zile de gastronomie, muzică, dans, ateliere și prezentări legate de culturile asiatice. Pentru sâmbătă și duminică, programul este 10:00-22:00, iar biletul de o zi este de 32 lei. Ediția din acest an pune un accent special pe Turcia, India, Coreea de Sud și Japonia, fiecare cu zone cultural-gastronomice dedicate.

Tot în zona festivalurilor culinare se înscrie și Zilele Usturoiului de la Berăria H, eveniment programat între 4 și 6 septembrie, cu acces gratuit. Sâmbătă și duminică sunt anunțate preparate cu usturoi, live cooking, ceaune și grătare, iar duminică, între 12:00 și 16:00, copiii au la dispoziție ateliere cu păpuși și mascote inspirate de ingredientul vedetă. Pentru cei care preferă competiția culinară, programul include și concursuri precum „Sărutul Usturoiului” și „Praștia cu Usturoi”.

La Arenele Romane, sâmbătă, 5 septembrie, Grecia vine la București printr-o seară dedicată muzicii și gastronomiei elene. De la ora 17:00, publicul va găsi preparate precum souvlaki, gyros, tzatziki, saganaki și feta, dar și vin grecesc, ouzo și deserturi tradiționale. Pe scenă vor urca dansatorii Uniunii Elene din România, cu sirtaki și kalamatianos, iar capul de afiș este cântăreața Elli Kokkinou, cu o carieră muzicală de peste 25 de ani.

Teatru & film

Tot sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:00, la FF Theatre, în Centrul Vechi, poate fi văzut „Spectatorul condamnat la moarte”, comedia absurdă a lui Matei Vișniec, în regia lui Florin Frățilă. Spectacolul pornește de la un proces în care spectatorii nu mai rămân doar în rolul de public, ci devin martori ai unui mecanism judiciar în care verdictul pare decis înainte ca procesul să înceapă. Justiția, manipularea, puterea și nevoia de a găsi un vinovat sunt puse în scenă printr-un umor care lasă treptat loc unei senzații de neliniște. Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani, iar un bilet costă 107 lei.

În cinematografele de mall avem mai multe premiere. „Fall 2: Deadpoint” continuă povestea începută în primul film și mută frica de înălțime într-un nou decor extrem. Două prietene aventuroase ajung pe crestele munților din Thailanda, unde terenul instabil, expunerea și lipsa unui loc sigur în care să se adăpostească transformă rapid aventura într-o luptă pentru supraviețuire.

„Sacrifice” îi are în rolurile principale pe Chris Evans, Anya Taylor-Joy și Vincent Cassel și pornește de la o situație care pare desprinsă dintr-un film despre lumea privilegiată a celebrităților. În timpul unei gale caritabile, o luptătoare radicală și gruparea sa preiau controlul evenimentului și iau ostatici trei personaje foarte diferite: un star de cinema aflat într-o criză existențială, un miliardar pragmatic și iubita acestuia. În spatele acțiunii se află însă o poveste de familie și o profeție legată de purificarea Pământului, iar ceea ce începe ca o operațiune de luare de ostatici se transformă într-o confruntare despre credință, sacrificiu și limitele până la care poate fi dusă convingerea că faci binele.

Pentru fanii lui Katy Perry, cinematografele au și o alternativă la filmele de ficțiune: „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris”, filmat în noiembrie 2025 la Accor Arena, în timpul concertelor sold-out din turneul artistei. Filmul-concert, regizat de Paul Dugdale și filmat cu peste 60 de camere, urmărește producția de amploare a turneului și include piese cunoscute din cariera lui Katy Perry, alături de coregrafii, scenografie și momente filmate în mijlocul publicului. Este, practic, o versiune cinematografică a spectacolului susținut la Paris, construită pentru cei care nu au ajuns la concert sau vor să-l revadă într-un format diferit.