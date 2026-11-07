Weekend trending în București, 7-8 noiembrie: West Side Hallo Fest întârziat, Loredana la Sala Palatului, The Mono Jacks își iau la revedere și primul festival de cinema imersiv

După zile și zile în care am avut parte doar de ploaie și vreme înnorată, weekendul acesta vine cu ceva soare, dar și cu multe motive de ieșit în oraș. Avem festival întârziat de Halloween, multe concerte indoor, primul festival de cinema imersiv din România, cea mai mare competiție de culturism, dar și maraton sau o premieră cinematografică care-i aduce pe Smiley și Pavel Bartoș pe marile ecrane.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Migle (General Eremia Grigorescu 5), cafeneaua superbă de lângă Grădina Icoanei. „Odată ce intri pe ușă acestei case interbelice ce găzduiește cafeneaua Mingle, ai senzația că ai ajuns într-un București pe care poate nu l-ai cunoscut niciodată cu adevărat, dar pe care îl recunoști din fotografii vechi sau din poveștile auzite de la bunici. E ca un mic colț dintr-un palat care te face să-ți ții spatele drept și să pășești cât mai elegant”, scrie în recenzia de pe b365.ro.

Pentru un brunch într-un loc cozy și care are în meniu o grămadă de lucruri bune, poți să te îndrepți în weekendul ăsta spre Little Kitchen Bistro (Calea 13 Septembrie 189). Micul bistro de cartier, deschis în primăvara acestui an, mizează pe o atmosferă relaxată și pe un meniu construit în jurul unor preparate reinterpretate discret. Locul își propune să fie o alegere atât pentru brunch-uri fără grabă, cât și pentru cine liniștite, cu mâncare bună, cafea, deserturi și vin. Meniul îl găsești aici.

Evenimente

Halloweenul va fi sărbătorit în Sectorul 6 cu întârziere, dar West Side Hallo Fest va fi unul dintre evenimentele care vor atrage public mult în acest weekend. Organizată între 6 și 8 noiembrie la baza digului Lacului Morii, ediția din acest an se construiește în jurul mitologiei și legendelor românești, cu personaje precum Ielele, Muma Pădurii, Balaurul, Cerbul fermecat, Corbii și Solomonarul.

Vor fi decoruri tematice, instalații, activități pentru copii și adulți, zone de gastronomie și concerte. Programul muzical îi aduce sâmbătă, pe 7 noiembrie, pe Lupii lui Calancea, de la 19:30, și Andra, de la 21:00. Duminică, 8 noiembrie, programul continuă cu Vama, de la 19:20, și Vița de Vie, de la 20:50. Biletele pentru zilele de sâmbătă și duminică costă 60 de lei fiecare, iar abonamentul pentru ambele zile este 100 de lei. Copiii cu vârsta de până la 14 ani au acces gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de un adult.

Tot un eveniment care țintește mai multe generații de public este și Funk Rock Hotel, revenit după o pauză de opt ani. Festivalul se desfășoară între 6 și 8 noiembrie la Quantic și aduce pe aceeași scenă artiști din zona rockului alternativ, funk, ska, hip-hop și muzicii electronice.

După seara de vineri, dedicată unor nume precum Șuie Paparude, Moonlight Breakfast și R.O.A., sâmbătă, 7 noiembrie, programul continuă cu Bosquito, White Mahala & Ska-Nk, Pistol cu Capse și Emo Reunion. Duminică, 8 noiembrie, scena va fi rezervată hip-hopului și zonei underground, cu The Cypher by AFO & Cuscrew, IDK, Cred Că Sunt Extraterestru, Suicidjegos și Power pe Vinil. Biletele costă 100-195 de lei, în funcție de ziua în care alegi să mergi.

La Sala Palatului, Loredana prezintă pe 7 noiembrie spectacolul „LIBERTATE”, un concept construit în jurul ideii de depășire a granițelor dintre genuri muzicale și al libertății de expresie. Artista propune un show cu o producție vizuală și sonoră complexă, în care pop-ul se întâlnește cu alte influențe muzicale. Concertul este produs de KIMARO Entertainment, iar biletele au prețuri începând de la 137 de lei.

În aceeași seară, la Hard Rock Cafe, Mihai Mărgineanu urcă pe scenă de la ora 21:30. Concertul este o ocazie de a asculta live repertoriul artistului, cunoscut pentru piesele sale cu influențe folk și pentru textele inspirate din povești și personaje cotidiene. Biletele costă 169 de lei pentru categoria VIP, cu loc la masă în fața scenei, și 129 de lei pentru Acces General, cu loc la masă în sală. La intrare, prețurile cresc la 190 de lei pentru VIP și 150 de lei pentru Acces General.

Tot sâmbătă, Expirat găzduiește concertul Modestep, parte din turneul european al proiectului britanic. Formată la Londra în 2010, trupa a devenit cunoscută prin combinația de dubstep, drum & bass, rock și muzică electronică, cu piese precum „Sunlight”, „Feel Good” și „To The Stars”. Modestep revine în 2026 cu un turneu de peste 20 de concerte, iar show-ul din București este programat pe 7 noiembrie, cu acces de la ora 19:00 și începerea concertului la 19:45. Biletele costă 167 de lei.

La Control Club, sâmbătă seara, publicul e invitat să descopere muzica trupei Imarhan, din Algeria. Formația explorează zona desert blues-ului tuareg, cunoscut și sub numele de assouf, pe care îl combină cu funk, psych-rock și influențe pan-africane. Cu patru albume la activ și colaborări internaționale, Imarhan și-a construit un stil care păstrează elementele tradiționale ale muzicii tuarege, dar le plasează într-un context contemporan. Concertul are loc în Berlin Room, sâmbătă, 7 noiembrie. Ușile se deschid la ora 19:00, iar show-ul începe la 20:00. Biletele costă 100 de lei plus taxe de rezervare în presale și 120 de lei plus taxe în ziua concertului.

Duminică, 8 noiembrie, unul dintre cele mai importante concerte ale weekendului are loc tot la Expirat. The Mono Jacks își anunță oprirea activității și a ales să marcheze acest moment printr-un ultim concert în fața publicului (nu e chiar ultimul, pentru că cererea foarte mare i-a făcut pe băieți să mai organizeze încă vreo două concerte). După 19 ani de existență, trupa își propune să încheie povestea acolo unde a început: pe scenă. Mesajul transmis de Doru Trăscău vorbește despre dorința de a încheia acest capitol fără resentimente, printr-un concert alături de cei care au urmărit formația de-a lungul anilor. Evenimentul este programat duminică, accesul în club începe la ora 20:00, iar concertul este anunțat pentru ora 21:30.

Pentru o seară cu un repertoriu diferit, Mircea Baniciu concertează duminică, de la ora 21:00, la Hard Rock Cafe. Artistul, cunoscut atât pentru cariera solo, cât și pentru activitatea alături de Phoenix și Pasărea Colibri, revine în fața publicului cu un concert dedicat pieselor care i-au definit cariera muzicală. Biletele costă 169 de lei pentru VIP, cu loc la masă în fața scenei, și 109 lei pentru Acces General, cu loc la masă în sală, existând și un număr limitat de bilete fără loc.

Pentru cei care vor să schimbe concertul cu o experiență cinematografică diferită, Future Frames – Romania’s First Immersive Cinema Festival se desfășoară pe 6 și 7 noiembrie, la MINA Museum și NORD Events Center by Globalworth. Festivalul este dedicat cinemaului imersiv și propune experiențe VR, proiecții 360 de grade, instalații interactive, performance-uri live și întâlniri cu artiști, realizatori și cercetători internaționali. Sâmbătă, 7 noiembrie, la NORD Events Center by Globalworth sunt programate Future Frames Talks, cu keynote-uri, masterclass-uri și paneluri despre film, tehnologie, percepție și noile forme de storytelling. Pentru experiențele VR și evenimentele live este recomandată rezervarea în prealabil, iar participanții cu rezervare confirmată au prioritate la acces. Celelalte proiecții și conferințe se desfășoară în limita locurilor disponibile, fără rezervare obligatorie.

Un alt eveniment care merită urmărit în acest weekend este Romania Muscle Fest PRO-AM 2026, ajuns la cea de-a IX-a ediție. Competiția are loc pe 7 și 8 noiembrie la Face Convention Center, în Piața Presei Libere, și aduce la București sportivi amatori și profesioniști din mai multe țări. Sâmbătă este programată competiția NPC Worldwide, în cadrul căreia participanții vor concura pentru calificarea la nivel profesionist, iar duminică are loc competiția IFBB Professional League, cu sportivi din 10 divizii și calificare pentru Olympia 2027. Pe lângă întrecerile propriu-zise, publicul poate vizita și zona expozițională Romania Muscle Con, unde vor fi prezente branduri de suplimente, echipamente, îmbrăcăminte sportivă și servicii dedicate industriei de fitness. Biletele costă între 250 și 300 de lei.

Nici cei care preferă activitățile în aer liber nu rămân fără opțiuni. Duminică, 8 noiembrie, Bucureștiul găzduiește Bucharest 21K, o competiție de alergare organizată pe Șoseaua Kiseleff, parte din 21K Romania Running Series. Participanții pot alege dintre probele de 21 km, 10 km, 5 km, 2,5 km și cursa copiilor. Seria reunește patru competiții organizate în Timișoara, Buzău, Brașov și București, iar alergătorii care finalizează probele de 21 km, 10 km sau 5 km în toate cele patru orașe pot primi Super Brățara 21K. Detalii despre înscriere și participare sunt disponibile pe 21k.ro.

Teatru & film

Duminică, 8 noiembrie, de la ora 18:00, Sala Palatului găzduiește musicalul „Invizibilii”, primul musical 100% românesc. Spectacolul propune o poveste despre curaj, prietenie și descoperirea propriei identități, adresată publicului de toate vârstele. Prin muzică și momente construite în jurul personajelor și al unei cărți în care spectatorii sunt invitați să pătrundă, producția îmbină umorul cu elemente de fantezie. Biletele au prețuri începând de la 106 lei. Copiii sub 6 ani beneficiază de acces gratuit, fără loc asigurat, dacă sunt însoțiți de cel puțin un părinte care deține bilet valabil. La momentul premierei, Hotnews a stat de vorba cu regizoarea spectacolului.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem pe marile ecrane o ofertă generoasă și foarte diversificată. „Godzilla Minus Zero” continuă povestea din filmul original, de această dată în Japonia anului 1949, la doi ani după evenimentele precedente. Într-o țară care încearcă încă să se reconstruiască după război, familia Shikishima se confruntă cu o nouă amenințare. Regizat de Takashi Yamazaki, recompensat cu Oscar pentru efectele vizuale ale primului film, și filmat în format IMAX, noua producție îi readuce în distribuție pe Ryunosuke Kamiki și Minami Hamabe.

„Vacanță all inclusive” este o comedie polițistă românească în care o vacanță la mare se transformă într-o anchetă neașteptată. Doi ofițeri antidrog ajung pe litoral, unde planurile lor sunt date peste cap de descoperirea unui transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat de un fapt real, filmul combină situațiile comice cu suspansul și răsturnările de situație.

În „Wild Horse Nine”, John Malkovich și Sam Rockwell interpretează doi agenți CIA trimiși într-o misiune pe Insula Paștelui, cu puțin timp înainte de lovitura de stat din Chile din 1973. Chris și Lee ajung pe insulă la ordinul superiorului lor, MJ, interpretat de Steve Buscemi, însă misiunea capătă treptat alte dimensiuni. Printre statuile Moai și peisajele izolate ale insulei, cei doi sunt nevoiți să se confrunte cu propriul trecut, cu conspirații și cu secrete care le pun în discuție obiectivele. Situația se complică și prin apropierea unuia dintre agenți de două studente rebele.

Pentru fanii muzicii rock, „Rammstein: Live in Mexico City” aduce pe marele ecran unul dintre spectacolele importante din turneul internațional al trupei germane. Filmul, regizat de Paul Dugdale, a fost realizat pe baza înregistrărilor din trei concerte susținute cu casa închisă pe stadionul Foro Sol din Ciudad de México, în fața a zeci de mii de spectatori. Producția include 20 de piese din repertoriul Rammstein și surprinde elementele care au făcut turneul celebru: scenografia industrială, instalațiile pirotehnice și producția de mari dimensiuni. Filmul-concert este disponibil în cinematografe în format 4K.

Tot în categoria filmelor-concert intră „George Michael: The Faith Tour”, o producție construită în jurul imaginilor de arhivă recent redescoperite, filmate pe peliculă de 35 mm. Spectacolul surprins a avut loc în 1988, la Palais Omnisports de Paris-Bercy, în cadrul turneului Faith, unul dintre momentele importante ale carierei artistului.