Witkoff și Araqchi au plecat spre Elveția, dar Israelul a și pus în pericol negocierile SUA – Iran

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, au plecat spre Elveția pentru negocieri, în contextul în care încetarea focului din Liban părea să reînvie eforturile de transformare a unui pact provizoriu privind războiul cu Iranul într-un acord regional durabil, potrivit Axios și Reuters.

Imediat au apărut însă noi îngrijorări privind o pace durabilă după ce sâmbătă dimineață cel puțin cinci oameni au fost uciși de o lovitură aeriană în orașul Arabsalim din sudul Libanului, potrivit agenției de știri libaneze NNA.

Aceasta a scris și că avioanele de luptă și dronele israeliene au efectuat o serie de atacuri în zona Nabatieh în cursul nopții și până sâmbătă dimineață, distrugând clădiri rezidențiale și locuințe, în timp ce artileria israeliană a bombardat Nabatieh și împrejurimile sale înainte de răsărit.

Israelul și Hezbollah conveniseră vineri asupra unei încetări a focului în Liban, după ce intensificarea luptelor a pus sub semnul întrebării negocierile dintre SUA și Iran, esențiale pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și stabilizarea aprovizionării cu petrol.

Witkoff și Araqchi se duc în Elveția

Evoluția a venit în urma unui memorandum în 14 puncte semnat de cele două părți în această săptămână pentru a opri luptele și a deschide o fereastră de 60 de zile pentru a rezolva disputele privind programul nuclear al Iranului, precum și alte chestiuni dificile necesare pentru a ajunge la un acord mai durabil.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a anulat joi planurile de a se deplasa în Elveția pentru discuții, pe fondul tensiunilor crescânde din Liban între Israel și Hezbollah, o grupare militantă susținută de Iran.

Odată cu intrarea în vigoare a armistițiului, Witkoff se îndreaptă spre Elveția pentru a se alătura lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, care se află deja acolo, potrivit Axios. Araqchi intenționează să se deplaseze acolo sâmbătă, a adăugat sursa.

Această evoluție ar putea indica faptul că ambele părți intenționează să înceapă negocieri tehnice menite să asigure un armistițiu permanent.

Iranul spune că americanii răspund și pentru Israel

Elveția s-a declarat dispusă să faciliteze negocierile dintre SUA și Iran, iar lucrările pregătitoare au continuat, a anunțat ministerul elvețian de externe.

Acordul provizoriu de miercuri impune Statelor Unite, Iranului și aliaților acestora să declare încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Israelul, care nu a fost inclus în negocieri, afirmă că nu este parte la acest acord.

Araqchi, într-o convorbire telefonică cu omologul său pakistanez de vineri, a declarat că Statele Unite vor fi responsabile pentru orice încălcare a angajamentelor asumate în cadrul acordului, inclusiv încetarea luptelor din Liban, a precizat ministerul său.

Înainte de atacurile de sâmbătă, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și președintele libanez, Joseph Aoun, au discutat despre organizarea unor negocieri între Israel și Liban la Washington, în perioada marți-joi, a anunțat Departamentul de Stat.

Președinția libaneză a declarat că un armistițiu cuprinzător reprezintă un pilon fundamental al acestor discuții.