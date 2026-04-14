Wizz Air anunță o schimbare importantă pentru pasageri în interiorul noilor sale avioane. Soluția pentru mai mult spațiu la genunchi

Compania aviatică maghiară anunță că noua flotă de avioane Airbus A321neo va fi echipată cu un nou model de scaune.

Noile avioane de tip Airbus A321neo ce vor fi operate de Wizz Air vor avea un nou model de scaun realizat de compania Geven, lider în soluții inovatoare pentru scaunele din aeronave, potrivit unui comunicat de presă al Wizz.

Este vorba de modelul de scaun „Eva”, cel mai ușor model de pe piață, conceput special pentru aeronavele cu fuzelaj îngust și cu densitate mare.

Mai mult spațiu la genunchi

Potrivit descrierii companiei, scaunul„Eva” oferă o ergonomie optimizată și un spațiu personal mai bun. Acesta dispune de un spătar îmbunătățit, realizat integral din material compozit, care mărește spațiul pentru genunchi. Scaunul este prevăzut, de asemenea, cu o pernă structurală ușoară, exclusivă Geven, care elimină în mod ingenios necesitatea unei baze tradiționale a scaunului.

În plus, potrivit comunicatului, modelul „Eva” oferă cea mai bună performanță din clasa sa în ceea ce privește greutatea, contribuind la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor. Designul său simplu și robust asigură costuri reduse de exploatare și ușurință în întreținere. În plus, durabilitatea reprezintă un factor cheie suplimentar al produsului, contribuind la reducerea impactului asupra mediului și a amprentei de carbon globale.

Acordul dintre Wizz Air și Geven vizează aproape 200 de seturi de echipamente pentru aeronave, ceea ce înseamnă aproximativ 45.000 de locuri pentru pasageri.