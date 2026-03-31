Wizz Air anunță un val de rute noi din România. Destinații noi din mai multe orașe ale țării, inclusiv din București

Compania maghiară, cel mai mare operator aviatic din România, anunță lansarea unor rute noi din București, Cluj, Oradea, Craiova și Brașov.

Astfel, din această săptămână au fost lansate două rute Wizz Air complet din București

Otopeni către Brindisi (Italia), în zilele de luni și vineri, și către Faro (Portugalia), în fiecare

marți și sâmbătă.

Din Cluj-Napoca, pasagerii pot călători din nou cu Wizz Air către Antalya (Turcia), în zilele de

luni, miercuri și vineri, și către Berlin (Germania), în fiecare marți, joi și sâmbătă.

O altă rută a fost reluată pe 29 martie din Craiova către mult așteptata destinație a

Barcelonei (Spania), cu zboruri în zilele de joi și duminică.

Pasagerii din Brașov pot zbura acum către noua destinație Katowice (Polonia), începând cu

31 martie, în fiecare marți, joi și sâmbătă.

De asemenea, 30 martie a marcat începutul oficial al operațiunilor Wizz Air pe Aeroportul

Oradea, odată cu prima rută către Milano Bergamo (Italia), operată în zilele de luni și vineri, se mai arată în comunicatul de presă al companiei.

Operează pe 14 aeroporturi din România

În prezent, compania are puse la vânzare 230 de rute de pe 14 aeroporturi românești, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 27 de țări. Pe parcursul celor aproape 20 de ani de activitate, Wizz Air a înființat nouă baze operaționale la București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

Compania are peste 1.600 de angajați în România.