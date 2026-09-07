Wizz Air pregătește concedieri colective în România

Concedierile pe care compania Wizz Air le va face în România vor avea loc în perioada octombrie – noiembrie și vor fi afecțați salariați din bazele operaționale de la București, Craiova, Cluj și Iași, potrivit unui document obținut de publicația APIX.ro.

Din cei 1.892 de salariați pe care Wizz Air îi are în România, vor fi concediați 172 de angajați din bazele operaționale de la București, Craiova, Cluj și Iași, unde vor fi desființate posturile. Pe lista celor care ar urma să fie disponibilizați se numără peste 150 de piloți și copiloți, alături de peste 120 de însoțitori de bord.

În notificarea trimisă angajaților și publicată de APIX.ro, Wizz Air spune că la aplicarea efectivă a reducerilor de personal vor fi aplicate două criterii „în măsura în care este necesară stabilirii ordinii de prioritate la concediere”:

-departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. În cadrul acestui criteriu (dacă este cazul), intenția angajatorului este aceea de analiză a performanței din ultima evaluare anuală (pe o perioadă de 12 luni sau mai scurtă, după cum există), în conformitate cu regulile interne;

-vechimea în muncă în cadrul grupului de societăți Wizz Air (deci, vechimea totală în muncă a salariatului în orice entitate Wizz Air).