Xi Jinping amenință să „reprime cu hotărâre” forţele pro-independenţă din Taiwan

Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a exprimat miercuri, în ajunul zilei naţionale a Chinei, hotărârea să combată forţele care sunt în favoarea independenţei Taiwanului, precum şi ingerinţele externe în afacerile insulei, relatează AFP.

Cu acest prilej, Xi Jinping a reafirmat obiectivul „reunificării” Chinei continentale cu Taiwanul.

China comunistă consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept parte „inalienabilă” a teritoriului chinez, iar „reunificarea” drept ceva nenegociabil şi inevitabil, chiar dacă ar fi să se ajungă la recurgerea forţei.

„Trebuie să aprofundăm schimburile şi cooperarea între cele două maluri ale strâmtorii, să reprimăm cu hotărâre forţele separatiste care susţin «independenţa Taiwanului», să ne opunem interferenţelor din partea forţelor externe, promovând dezvoltarea paşnică a relaţiilor între cele două maluri ale strâmtorii şi să facem să progreseze marea cauză a reunificării naţionale”, a declarat Xi Jinping într-un discurs susținut la o recepţie organizată miercuri la Beijing și difuzat de agenţia oficială de presă Xinhua, citează Agerpres.

Beijingul îl consideră pe liderul taiwanez Lai Ching-te, un apărător fervent al suveranităţii insulei, drept „separatist”, „un creator de crize şi instigator de războaie”.

China a crescut considerabil presiunea, inclusiv militară, asupra Taiwanului în ultimii ani. Ea combate orice interacţiune străină cu Taiwan care ar putea pune sub semnul îndoielii principiul „unei singure Chine”.

Xi Jinping, discurs de Ziua Națională a Chinei. Credit foto: Xie Huanchi / Xinhua News / Profimedia

Iar sprijinul SUA pentru Taiwan este un element preeminent în relaţia dintre Beijing şi Washington.

Xi Jinping i-a cerut omologului său american Donald Trump în cadrul vizitei de stat de săptămâna trecută să trateze „cu prudenţă” problema Taiwanului, potrivit Xinhua. Preşedintele chinez îndemnase în mod deschis SUA „să se opună” independenţei Taiwanului şi să se îndepărteze de poziţia lor de până acum faţă de Taipei.

Vizita lui Xi în Statele Unite a vizat menţinerea unui climat de destindere între cele două mari puteri, după luni de război comercial în 2025, în pofida persistenţei divergenţelor şi a rivalităţilor.

Xi a afirmat miercuri necesitatea de a aduce „mai multă certitudine şi energie pozitivă într-o lume marcată de schimbări şi turbulenţe”, notează AFP.