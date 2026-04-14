„Legea junglei”. Într-o rară declarație despre războiul din Iran, liderul Chinei arată cu degetul spre SUA

Liderul Chinei, Xi Jinping, a afirmat că lumea nu își poate asuma riscul de a reveni „la legea junglei”. Pe măsură ce criza din Strâmtoarea Ormuz persistă, Beijingul a început să adopte un rol diplomatic mai activ, scrie marți The New York Times.

Președintele chinez a spus că lumea nu poate risca să revină „la legea junglei”, o critică voalată la adresa Statelor Unite, în cele mai directe comentarii publice ale lui cu privire la războiul dintre SUA-Israel și Iran.

„Menținerea autorității domniei legii la nivel internațional înseamnă să nu o folosim când ne convine și să o abandonăm când nu ne convine. Nu putem permite lumii să se întoarcă la legea junglei”, a spus el, într-o întâlnire la Beijing cu prințul moștenitor din Emiratele Arabe Unite.

Comentariile lui Xi, pe lângă întâlnirile și convorbirile telefonice purtate de înalți oficiali chinezi în ultimele zile, sugerează că Beijingul joacă un rol mai activ în încercarea de a consolida armistițiul de două săptămâni pe care Statele Unite și Israelul l-au încheiat cu Iranul săptămâna trecută. China depinde, de asemenea, în mare măsură de Strâmtoarea Ormuz pentru aprovizionarea ei cu petrol. Iranul a restricționat transportul maritim de câteva săptămâni în strategica strâmtoare, prin care trec 20% din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, iar Statele Unite au început de luni să impună o blocadă asupra porturilor iraniene menită să sufoce veniturile Teheranului din țiței.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a cerut luni omologului său din Pakistan să contribuie la „menținerea impulsului obținut cu greu” la negocierile găzduite de Islamabad în weekend între Statele Unite și Iran, care nu au reușit să conducă la un acord de pace. În cadrul unei întâlniri cu emisarul special al Emiratelor Arabe Unite pentru afaceri chineze, Wang a mai afirmat că Beijingul militează pentru restabilirea păcii în regiune.

Deși China a condamnat conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, ea a încercat totodată să mențină o poziție neutră, „navigând” între parteneriatul cu Teheranul și tensiunile cu Statele Unite, notează NYT.

„Elementul cheie”

Președintele Trump urmează să vină într-o vizită oficială la Beijing în luna mai, unde se așteaptă să discute prelungirea armistițiului în războiul comercial dintre SUA și China.

Ding Long, profesor la Institutul de Studii din Orientul Mijlociu al Universității de Studii Internaționale din Shanghai, a declarat că, pe măsură ce criza din Strâmtoarea Ormuz s-a adâncit, China a adoptat o poziție diplomatică mai activă. Până la 40% din importurile de petrol ale Chinei sunt transportate pe această cale navigabilă.

„Fundamental, este vorba despre încetarea ostilităților cât mai curând posibil. Acesta este elementul cheie”, a spus el. „Este vorba despre a da o șansă negocierilor de pace, iar China este dispusă să joace un rol mai important.”

China, ton mai dur față de SUA

Marți, China a adoptat un ton mai dur față de Washington, calificând blocada impusă de armata americană asupra porturilor iraniene, în Golful Persic, drept „periculoasă și iresponsabilă”.

Beijingul a avertizat de asemenea că va lua măsuri „ferme” de ripostă dacă SUA i-ar impune taxe vamale suplimentare pe fondul suspiciunilor că ar livra ajutor militar Teheranului.

Blocada impusă de armata americană „nu face decât să exacerbeze tensiunile, să fragilizeze un acord de încetare a focului deja fragil și să compromită și mai mult siguranța tranzitului prin strâmtoare”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, potrivit AFP.

„Este un comportament periculos și iresponsabil”, a subliniat diplomatul chinez într-o conferință de presă.

De asemenea, el a reacționat vehement la informațiile presei americane potrivit cărora China livrase sau se pregătea să livreze echipament militar Iranului. El a calificat din nou aceste informații drept „fabricate de la un capăt la altul”.

China va lua „contramăsuri ferme dacă SUA persistă în utilizarea acestui pretext pentru a impune taxe vamale suplimentare”, a avertizat Guo Jiakun.