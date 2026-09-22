Xi Jinping îl presează pe Trump să nu mai trimită arme Taiwanului. În schimb, liderul Chinei are o ofertă pentru SUA

Președintele chinez se întâlnește joi cu liderul de la Casa Albă la Washington, iar Reuters scrie că Taiwanul va fi un subiect important de discuție.

Președintele Chinei Xi Jinping îl va presa pe Donald Trump în timpul unei vizite la Washington săptămâna aceasa să oprească vânzările de arme către Taiwan, în conformitate cu o declarație comună din 1982, scrie Reuters, care citează surse informate cu privire la această chestiune.

China descrie în mod regulat problema Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriu chinez, drept cea mai sensibilă și importantă chestiune diplomatică și a solicitat în repetate rânduri încetarea vânzărilor de arme.

Statele Unite sunt obligate prin lege să ofere Taiwanului, guvernat democratic, mijloacele necesare pentru a se apăra, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice oficiale. Guvernul din Taiwan respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

O declarație din 1982 interpretată de Xi Jinping

Trei surse familiarizate cu discuțiile dintre SUA și China înaintea vizitei lui Xi la Washington au declarat pentru Reuters că este probabil ca China să aducă în discuție propria interpretare asupra chestiunii.

Conform unei declarații comune din 1982, SUA au declarat că intenționează să-și reducă treptat vânzările de arme către Taiwan și că nu urmăresc vânzări de arme pe termen lung.

Cu toate acestea, într-o notă însoțitoare, președintele american de atunci, Ronald Reagan, a precizat că disponibilitatea SUA de a reduce vânzările de arme este „condiționată în mod absolut de angajamentul continuu al Chinei față de soluționarea pașnică” a divergențelor cu Taiwanul.

În ultimii cinci ani, China și-a intensificat semnificativ activitățile militare în jurul Taiwanului, inclusiv prin organizarea de exerciții militare cu muniție de război. Forțele sale armate desfășoară operațiuni în jurul Taiwanului aproape zilnic.

Beijingul vorbește despre „o situație foarte periculoasă”

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Ziarul oficial chinez „People’s Daily” a afirmat marți că, dacă problema Taiwanului ar fi gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge relațiile dintre China și SUA „spre o situație foarte periculoasă”.

Xi sosește miercuri la Washington, discuțiile oficiale urmând să aibă loc joi, iar o vizită la Arhivele Naționale ale SUA – vineri.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump a afirmat că va lua o decizie cu privire la noul pachet de vânzări de arme într-un timp destul de scurt.

În primul său mandat, Trump a aprobat mai multe vânzări de arme către Taiwan decât orice alt președinte din istorie, iar în al doilea mandat, a aprobat mai multe în primul său an decât în toți cei patru ani ai mandatului președintelui Joe Biden, a spus un oficial citat de Reuters.

Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat că urmărește în continuare cu atenție evoluțiile din cadrul schimburilor la nivel înalt dintre SUA și China, menținând în același timp o „comunicare solidă” cu SUA.

Livrările de arme către Taiwan

Sursele Reuters au afirmat că China a solicitat de asemenea SUA să oprească livrările de arme deja comandate de Taiwan.

Xi ar putea „să-i sublinieze lui Trump că Taiwanul este provocatorul și singura sursă de instabilitate în relațiile dintre SUA și China, și că Taiwanul este cel care schimbă status quo-ul”, a declarat una dintre surse.

În schimb, China se va oferi să exercite presiuni asupra Iranului în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu, au adăugat sursele.

În decembrie, administrația Trump a aprobat un pachet de vânzări de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare din istorie. Cu toate acestea, un al doilea pachet, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, este în așteptare de luni de zile.

După summitul din mai de la Beijing cu Xi, Trump a declarat că îl ține în așteptare și l-a descris ca fiind o „monedă de schimb foarte bună în negocieri”.