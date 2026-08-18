Xi vizitează SUA, dar sare peste o întâlnire importantă în New York

Liderul chinez Xi Jinping va rata Adunarea Generală a ONU de la New York și își va petrece doar o singură zi în SUA, strict pentru discuțiile de la Washington cu președintele Donald Trump, potrivit Politico.com.

Patru persoane familiarizate cu itinerariul liderului chinez au dezvăluit că acesta nu va fi prezent la dezbaterea generală din 22 septembrie, când șefii de stat se reunesc la ONU. Sub protecția anonimatului, una dintre surse a oferit pentru Politico detalii despre programul lui din SUA:

„Xi urmează să sosească probabil târziu în seara zilei de 23 septembrie — nu va participa la Adunarea Generală a ONU — și să plece pe 25. Va avea, de fapt, doar o singură zi de întâlniri la Casa Albă, pe 24.”

Casa Albă a confirmat oficial doar întâlnirea din 24 septembrie și a refuzat să ofere alte detalii despre program.

Hotărârea Beijingului a luat prin surprindere comunitatea diplomatică. Mulți oficiali anticipau că Xi va folosi tribuna ONU pentru a-și promova planurile de dezvoltare pașnică, ca o contrapondere la războiul în curs al SUA împotriva Iranului, scrie publicația americană.

Primele indicii privind lipsa liderului chinez de la ONU au fost remarcate de un diplomat UE. „Când a fost anunțată inițial data summitului din 24 septembrie, s-a subliniat faptul că partea chineză ar fi putut propune acea dată pentru ca el să poată merge și la New York pentru Adunarea Generală a ONU”, a spus diplomatul.

Diplomații din New York au remarcat, de asemenea, că Beijingul nu a trimis echipă de pregătire logistică în oraș. Niciuna dintre cele două reprezentanțe diplomatice nu a dorit să comenteze situația.

Ultima prezență fizică a lui Xi Jinping la New York a avut loc în 2015, la a 70-a aniversare a înființării ONU. În timpul pandemiei din 2021, liderul chinez s-a adresat adunării prin videoconferință și a făcut aluzie la eșecul SUA în Afganistan. Discursul a promovat în fața țărilor în curs de dezvoltare o ordine mondială post-americană, bazată pe modelul economic al Chinei.

Fostul subsecretar de stat Richard Stengel consideră absența de la reuniunea de la New York o oportunitate ratată pentru China de a se poziționa ca un lider global, pe fondul conflictului dintre SUA și Iran.

„Pentru administrația Trump, este un avantaj în sensul că nu va exista un contrast între o putere mondială care susține într-o oarecare măsură ONU și politica «America First», căreia nu-i pasă de ONU”, a concluzionat Stengel.