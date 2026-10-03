XXXLutz, al doilea retailer de mobilă din lume, deschide un nou magazin în România

Grupul austriac XXXLutz va deschide în curând al optulea magazin din România, la Braşov, unde îşi definitivează echipa de angajaţi, scris Economica.net. XXXLutz a intrat în România prin preluarea Kika Mobilier, în 2019.

Grupul austriac XXXLutz deţine două firme în România: Moemax Ro şi XXXLutz Mobilier.

Magazinul de mobilă din Braşov va fi deschis de Moemax Ro, care face face angajări pentru acest magazin, scie Economica.net. Momax angajează vânzători și la magazinul din Bucureşti şi la cel din Oradea.

Momax are şapte magazine de mobilă în România în: Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Timişoara, Piteşti, Ploieşti și Bucureşti.

Grupul XXXLutz are peste 500 de magazine şi 60.000 de angajaţi în Austria, Germania, Cehia, Croația, Franța, Elveția, Suedia, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Serbia și România.