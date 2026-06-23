„Y”, lungmetrajul semnat de Maria Popistașu și Alexandru Baciu, din 26 iunie în cinematografe

După premiera mondială ce a avut loc în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internaţional de Film de la Varşovia și câștigarea Premiului Zilele Filmului Românesc în cadrul TIFF.25, secțiunea lungmetraj, filmul „Y”, debutul în lungmetraj al regizorilor Maria Popistașu și Alexandru Baciu, ajunge din 26 iunie în cinematografe.

„Y” aduce în prim-plan o temă rar explorată în cinemaul românesc: adopțiile internaționale din anii ’90 și impactul moral al unor decizii ale căror efecte se resimt până astăzi.

Dispariția neașteptată a Ilenei lasă un gol în familia Călărașu. Pentru fiul ei, Radu, dar mai ales pentru nepoata cea mai mare, Olga, moștenirea primită ridică o sumă de probleme morale care amenință confortul unei vieți lipsite de griji.

Olga, tatăl ei și cele două surori ale ei duc o viață fără griji datorită averii bunicii sale, Ileana, fostă avocată. Moartea ei subită perturbă echilibrul familiei. Cea mai afectată este Olga, care poartă povara unei mărturisiri pe patul de moarte pe care i-a făcut-o bunica ei: dosarele de adopție internațională de care s-a ocupat după Revoluția Română sunt pline de neajunsuri și nu se știu prea multe despre soarta unor copii. Pentru a descoperi dovezi care ar putea curăţa numele Ilenei şi propria conştiinţă, Olga este nevoită să dezgroape trecutul şi să facă pace cu el.

„Filmul pe care-l propunem s-a născut prin suprapunerea a două zone de interes. Unei povești cu tentă autobiografică, despre responsabilitate versus ipocrizie în relație cu beneficiile pe care ți le dă o situație materială bună, i s-a adăugat, ca un strat mai profund, o poveste despre șansă și ereditate. Sperăm să deschidem o discuție despre limitele empatiei și despre conștiință ca o construcție socio-culturală.” declară regizorii Maria Popistașu & Alexandru Baciu.

Din distribuția filmului fac parte Maria Popistașu, Ionel Mihăilescu, Lucreția Mandric, Nicoleta Hâncu, Victoria Raileanu, Ioana Blaj, Ada Navrot, Ana Ciontea, Ecaterina Lupu, Delia Olga Mateescu, Edith Alibec, Bogdan Tudor, Ioan Bădeliță, Lara Bădeliță, Andrei Enoiu, Antonia Scutaru și Carol Ionescu.

Regia și scenariul sunt semnate de Maria Popistașu și Alexandru Baciu și este produs de Anamaria Antoci în coproducție cu Effie Skrobola, Vassilis Tzanidis, George Kyriakos și Costas Labropoulos.

„Y” invită publicul în lumea unei familii aparent fără griji, dar cu provocări emoționale moștenite, care le răstoarnă adevărurile și convingerile. Filmul păstrează însă o doză binevenită de cinism și umor. Cred că filmul ridică o întrebare la care răspunsul nu este cu siguranță unul la îndemână: cât de departe suntem dispuși să mergem pentru a ne păstra integritatea atunci când confortul personal ne este pus la încercare.”, declară Anamaria Antoci, producător.

Din echipa de creație a filmului fac parte Carmen Tofeni (director de imagine), Andu Radu (montaj și colorizare), Iulia Fulicea și Victor Fulicea (scenografie), Rovena Andrei (costume), Domnica Bodogan (coafură), Sandra Pătrăuceanu (machiaj), André Rigaut (priză directă și editare dialog), Marius Leftărache și Marian Bălan (sound design), Olga Avramov (efecte vizuale) și Florentina Bratfanof (director de casting).

Echipa de producție este completată de Ana Voicu, producător executiv, și Simona Pătrașcu, manager de producție.

“Y” este o producție Tangaj Production (România) în co-producție cu View Master Films (Grecia).

Film realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Hellenic Film & Audiovisual Center – Creative Greece Co-Production Window, program finanțat de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU. În colaborare cu Televiziunea Română și Tangaj Collective.

Parteneri: Cinema City România, Banca Comercială Română, Mega Image, Media Investment Communication, Raiffeisen Bank România, MMS Communications România, UniCredit Consumer Financing IFN, Dentsu București, Spoon Comunicare Digitală & Media, Rețeaua de Sănătate – Regina Maria, United Media Services, Ursus, Lays, Omnicom Media Group, Mediacom, Mindshare Media, Wavemaker, Agricola și DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual.

“Y” poate fi văzut în cinematografe începând cu 26 iunie, distribuit de Follow Art Distribution (Primavera, Napoli – New York, Die my love, My late summer, Profesorul care a promis marea, Imaculat, Spre nord, În numele pământului).

Lansarea va fi însoțită de o serie de proiecții speciale în prezența echipei filmului, organizate la București (Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Apollo111 Cinema), Constanța (Centrul Jean Constantin), Sibiu (CineGold) și Timișoara (Cinema Studio).

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