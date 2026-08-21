YouTube scumpește semnificativ prețurile în România

Serviciul de streaming majorează prețurile abonamentului Premium pentru clienții din România, informează PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, Google a anunţat printr-un mesaj trimis utilizatorilor că preţul abonamentului pentru serviciul Premium, fără reclame, creşte.

Din septembrie, abonamentul „Individual” crește de 29 de lei la 32 de lei, iar cel „Family” creşte de la 55 de lei la 62 de lei pe lună. O creștere de 3 lei, respectiv, 7 lei, adică mai mare de 10%.

Serviciul Premium oferă acces la videoclipuri fără reclame, dar și la posibilitatea de a descărca materiale și a le asculta/vedea offline. În plus, YouTube Premium oferă și acces la serviciul YouTube Music.

YouTube avea în România, potrivit unor date din 2023, circa 12 milioane de utilizatori. Compania nu a oferit însă date și despre numărul celor care plătesc pentru YouTube Premium.