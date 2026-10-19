YouTuber român celebru controlat de ANAF: „Inspectorii Antifraudă au fost de nota 10” / „Simpla idee că ai scăpat de un control ANAF îți dă un zen, o liniște interioară”

Cătălin Stănciulescu – BackPackYourLife, cunoscut pentru vlogurile sale de călătorie, a publicat pe canalul său de YouTube, unde a strâns 682.000 de abonați, un videoclip în care a povestit că a fost supus unui control ANAF Antifraudă care a durat aproape 9 luni. „Simpla idee că ai scăpat de un control ANAF îți dă un zen, o liniște interioară”, spune el în videoclipul care a strâns 69.000 de vizualizări în primele 22 de ore de la publicare.

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