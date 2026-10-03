Zara retrage de la vânzare un costum de Halloween care seamănă cu uniforma purtată de deținuții din lagărele de concentrare

Lanțul spaniol de magazine Zara a retras de la vânzare un costum de Halloween pentru copii, după ce criticii au atras atenția că acesta seamănă cu uniformele purtate de deținuții din lagărele de concentrare în timpul dictaturii naziste.

Costumul, format dintr-o jachetă și pantaloni cu dungi verticale alb-albastre, avea un aspect uzat și era decorat cu imprimeuri care aminteau de sârma ghimpată. Pe mâneci erau aplicate petice care sugerau numerele purtate de prizonieri, potrivit dpa.

Disfraz del Holocausto?

Zara en el ojo del huracán por un polémico diseño para Halloween. Usuarios han comparado con los uniformes impuestos a las víctimas del campo de concentración de Auschwitz, anexionada por Alemania, en la segunda guerra mundial. pic.twitter.com/KYJ3lTm1cf — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 3, 2026

„Lanțul spaniol de modă Zara își îngrozește din nou clienții din Europa cu una dintre ideile sale de coșmar – un costum inspirat de lagărele de concentrare naziste”, a scris jurnalistul israelian Dov Gil-Har într-o postare pe X.

Costumul nu mai este disponibil pe magazinul online al Zara.

„Zara Home regretă orice neînțelegere pe care acest costum de Halloween pentru copii ar fi putut-o provoca. Acesta nu mai este disponibil nici în magazinele noastre, nici online”, a transmis biroul de presă al companiei, ca răspuns la o solicitare de comentarii.

Compania nu a răspuns când a fost întrebată de ce verificările interne nu au sesizat asemănarea costumului cu hainele purtate de deținuții din lagărele de concentrare.

Nu este pentru prima dată când Zara este criticată pentru produse asociate cu nazismul.

În 2014, compania a retras de la vânzare o cămașă pentru copii cu dungi alb-albastre și o stea galbenă cu șase colțuri pe pieptul stâng, care amintea de însemnele pe care naziștii i-au obligat pe evreii din Germania să le poarte.

Într-un alt incident, în 2007, Zara a vândut o geantă din material textil decorată cu svastici alături de motive florale.

Unfortunately it is not the first time that bad taste and disturbing echoes of Nazi concentration camp imagery have found their way into @ZARA children’s collections.



In 2019, the brand had already released a striped sweatshirt featuring a yellow star…..



In 2007 they also… https://t.co/qTm53txt9D pic.twitter.com/RTImZ2Bza9 — Rebeccah Glazer (@Beccah2Fois) September 30, 2026

Foto: © Viorel Dudau | Dreamstime.com