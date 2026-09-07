Zbor privat spre Mykonos: foști miniștri, un judecător CCR și oameni de afaceri, la bord. Lista celor 13 pasageri / Doi dintre ei spun cine a organizat și plătit deplasarea

Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos, dezvăluie luni NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

HotNews l-a contactat pe Florin Manole și pe alți doi pasageri – Victor Ponta și senatorul UDMR István-Loránt Antal – pentru a afla scopul deplasării.

Victor Ponta a spus că nu își amintește. Florin Manole și István-Loránt Antal au indicat spre același organizator:

Potrivit NewsCenter, avionul privat a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa cu destinația Mykonos. Aeronava a fost operată de compania Toyo Aviation, a cărei bază de date a fost spartă de un hacker. La bord figurau 13 pasageri.

Pe lista pasagerilor apare Florin Manole, fost ministru al Muncii în Guvernul Bolojan. Pe listă se mai găsesc și senatorul UDMR István-Loránt Antal, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, este nașul copilului lui Florin Manole, mai scrie sursa citată.

Ce spun Ponta, Florin Manole și senatorul UDMR

HotNews i-a contactat pe Florin Manole, Victor Ponta și senatorul UDMR István-Loránt Antal pentru o reacție pe tema acestui zbor.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și platită de catre Camera de Comert a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat, pentru HotNews, că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.

Senatorul a mai adăugat: „Ei fac deplasari de acest gen! Nu am altceva de comentat! O zi bună”.

Fostul premier Victor Ponta a spus că nu-și amintește.

HotNews a încercat să ia legătura cu președintele Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, pentru a afla mai multe detalii despre acțiunea organizată. Acesta nu a răspuns apelurilor.

În schimb, Ștefan Baiașu, responsabilul instituției privind comunicare, a spus pentru HotNews că va reveni cu detalii privind deplasarea.

Lista pasagerilor din avionul către Mykonos

Lista obținută de NewsCenter.ro cu cei 13 pasageri de la bordul avionului privat din 8 iulie 2026: