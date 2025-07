Zece studenți cu burse vorbesc despre temerile lor după tăierile anunțate. „Va trebui să îmi găsesc job, va fi și mai greu / „De la noi se așteaptă performanță academică, note, cercetare. De unde timp?”

Sistemul burselor școlare din România este zguduit, din următorul an școlar și universitar, de tăieri puternice. Vor fi eliminate bursele de performanță și cele de reziliență, iar cele de merit vor fi acordate unui număr mai redus de elevi. Hotnews a vorbit cu zece studenți care au primit burse pentru a afla care sunt problemele cu care cred că se vor confrunta în următorul an universitar.

Studenți din Cluj, Iași, Brașov și București, cu vârste între 19 și 21 de ani, au vorbit despre măsurile anunțate de Guvernul Bolojan, măsuri ce îi vor afecta direct, din următorul an. Bursele lor vor fi eliminate sau reduse.

Tinerii intervievați de HotNews primeau lunar între 900 și 1.200 de lei, sume de bani despre care, spun ei, le ofereau mai mult timp pentru învățat.

Acum, unii dintre ei vorbesc despre nevoia de a-și căuta un loc de muncă, ceea ce se va traduce și în timp mai puțin acordat studiului.

„Am arătat că ne dorim un viitor în țara asta și acum să ne spui că suntem adulți și că putem munci”

Ioana, 19 ani, studentă în anul I la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, bursă de performanță 1 (1050 de lei)

„Eu am lucrat în timpul facultății și câteodată nu aveam bani și mă gândeam că acum primesc bursa, deci am bani de mâncare săptămâna asta. Odată cu reducerea procentelor alocate pentru burse, automat șansele mele să iau bursă au scăzut foarte mult, deși am terminat primul an universitar cu o notă foarte mare, din punctul meu de vedere.

Asta ar însemna mai mult timp petrecut la muncă, mai puțin timp la facultate, un randament scăzut la facultate, pentru că deja am văzut că odată ce am ales să merg și la muncă, notele mele au scăzut. Înseamnă să mă abțin de la mici atenții asupra mea și să fiu mult mai chibzuită.

Pur și simplu, o scădere a nivelului de trai de zi cu zi. Prin bursa asta mi se oferea o independență față de părinți: autogospodărire. Să spun că m-a enervat e puțin spus, pentru că studenții au luptat foarte mult în aceste mandate și tot noi suntem cei care suferă.

Am arătat că ne dorim un viitor în țara asta și acum să vii și să ne spui că suntem adulți și că putem munci de unii singuri… Păi, de la noi se așteaptă performanță academică, note, cercetare. De unde timp? Suntem și noi oameni la rândul nostru, avem anumite nevoi, anumite plăceri, nu putem să stăm 24/24 doar la muncă, doar la facultate, avem și noi nevoie de un pic de flexibilitate.”

„După ce trecem această perioadă de instabilitate economică, sper că vom oferi ajutorul financiar care ne trebuie în educație”

Alexandra, 20 de ani, studentă în anul II la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, bursă de performanță (1135 de lei)

„Bursa este pentru mine pur și simplu un ajutor financiar în plus, eu încă sunt întreținută de părinții mei, dar cumva îi ajuta și pe ei să am sursa asta de venit în plus.

Ca să iau bursă de merit pur și simplu am învățat. În primul semestru al acestui an universitar nu am avut bursă și am resimțit cumva un mic stres financiar. N-am fost surprinsă, știam că se încearcă să se taie din punct de vedere bugetar pe toate planurile și, cumva, pot să înțeleg chestia asta. Mi se pare că bursele elevilor și ale studenților sunt o sursă foarte facilă de a păstra banii în buget și consider că a fost justificată. Personal, poate nu aș fi umblat neapărat la bursele sociale. Nu cred că aș face foarte multe schimbări în urma pierderii bursei, poate m-aș abține din a face anumite cheltuieli care nu sunt 100% necesare.

(…) Cetățenii nu sunt puși într-o situație foarte comodă acum, mai ales elevii și studenții. Totuși, sper că banii care ne sunt luați acum vor fi folosiți așa cum trebuie, adică să umplem golul bugetar. Și după ce trecem această perioadă de instabilitate economică, sper că vom trata educația cu maximă seriozitate, așa cum trebuie ea tratată. Și vom oferi ajutorul financiar care ne trebuie în educație. Să nu uităm de cei 6%.”

„Înțeleg datoriile României, înțeleg ce se întâmplă în jur, dar nu cred că studenții sunt de vină pentru asta”

Rebecca, 19 ani, studentă în anul I la Facultatea de Inginerie Energetică, Universitatea Politehnica din București, bursă de merit (1100 de lei)

„Pentru mine, bursa este un ajutor în plus, îmi oferă posibilitatea de a nu-i mai cere mamei bani pentru întreținere, pentru că eu stau în chirie, nici pentru mâncare, ieșiri sau haine. Tăierea burselor mă afectează pentru că nu mai pot sta atât de calmă. Este stresant să îi cer mamei bani constant, fiecare familie are problemele ei financiare. Totuși, am învățat să îmi gestionez banii, probabil voi avea un job part-time în următorul an universitar. Va trebui să economisesc și mai mult bunurile pe care le am, ca să pot strânge bani, pentru că am nevoie de lucruri la sfârșitul zile.

Nu pot supraviețui cu o pereche de blugi și un pulover toată iarna. Nu vreau să renunț la facultate, am muncit foarte mult pentru asta. Le-am spus tuturor: oricât de greu ar fi sunt dispusă sa fac sacrificii pentru a-mi termina studiile. Am nevoie de ele. Consider că am potențialul de a face lucruri mai mari.

Înțeleg datoriile României, înțeleg ce se întâmplă în jur, dar nu cred că studenții sunt de vină pentru asta. Și cred că statul atacă o categorie socială care ar trebui sa fie susținută financiar de ei. Simt că ne alungă cu mâna lor. Fac o prăpastie și mai mare între studenții din țară și țara în sine pentru că nu mai există nicio atracție în momentul în care nici studiile nu mai sunt sprijinite de stat. Noi muncim pentru țara asta, ne străduim, dar nu suntem băgați în seamă. Sau mai rău: când suntem băgați în seamă, ne sunt luate drepturile și tot ce avem, sper ca toți miniștii să lase bursele în pace. Nu ne îmbogățim din burse.”

„Având în vedere situația economică, e mult mai greu să te descurci acum”

Alexandra, 20 de ani, studentă în anul I la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, bursă de performanță 2 (1135 de lei)

„E ca o recompensă pentru munca depusă în cadrul facultății. Acea sumă îmi asigura posibilitatea de a-mi cumpăra anumite lucruri pentru mine, sau lucruri care să mă ajute să fac proiecte mai bune: obiective, camere, stabilizator, lumini. Pentru că și facultatea necesită preocupare și timp, bursa era ca un fel de mini-salariu, de la un mini-job. Poate nu e o sumă cu care să îți poți plăti o chirie sau să îți asiguri în totalitate traiul, dar clar era binevenită. […] Am crezut ca e o glumă, mi s-a părut de-a dreptul ironic și frustrant. Pare că ei își imaginează că studenții și elevii învață doar pentru bani, ceea ce nu e deloc așa. Efortul cred că merită mereu răsplătit. Având în vedere situația economică, e mult mai greu să te descurci acum decât acum 10 ani. Indiferent dacă stai în chirie sau în cămin, acea sumă de bani te ajută considerabil și îți ușurează viața.”

„Automat va trebui să îmi găsesc job, dar va fi și mai greu, fiind anul III, an cu licență”

Florentina, 22 de ani, studentă în anul II la Facultatea de Litere, Universitatea din București, bursă de performanță (1200 de lei)

„Pentru mine contează foarte mult, pentru că din asta mă întrețin. Așa m-am înțeles cu ai mei: ei plătesc chiria, eu mă descurc în rest. Sunt la dublă specializare, ceea ce înseamnă că am mai multe cursuri și asta îmi taie automat din încercarea de a-mi lua un job, fie el și part-time, pentru că pur și simplu nu ai când.

Anul trecut am avut cursuri de la 8:00 până la 20:00. Era, efectiv, o zi întreagă. Am încercat să îmi iau un job part-time în weekend, lucram de dimineața până seara. Era obositor, pentru că nu aveam nicio zi în care să respir.

Nu merita efortul, pentru că joburile part-time pentru studenți sunt foarte prost plătite și luam la job exact aceeași sumă pe care o luam la bursă. Acum, automat va trebui să îmi găsesc job, dar va fi și mai greu, fiind anul III, an cu licență, cu examene. O să fie urât. Din tot ce puteau să taie, au ales să taie fix bursele. Este vorba de priorități.”

„Nu sunt surprinsă, pentru că statul ne-a luat și biletele de tren gratuite”

Alexia, 19 ani, studentă în anul I la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, bursă de performanță 2 (1135 lei)

„Bursa înseamnă o motivație să învăț mai mult, un confort asigurat în orașul în care am ales să studiez. Cu toate că și părinții mă susțin financiar, suma primită de la stat mă ajută să am un confort mai mare, peste strictul necesar. Adică, pe lângă faptul că am mâncarea asigurată, pot să mă și distrez, nu trebuie să mă concentrez doar pe a supraviețui. Automat mi se va tăia din confortul cu care m-am obișnuit, va trebui sa îmi refac planul financiar, să mă gandesc ce lucruri trebuie să prioritizez. E frustrant să știu că, chiar dacă am o medie mare, tot e posibil să nu primesc bursă.

Nu sunt surprinsă, pentru că statul ne-a luat și biletele de tren gratuite, dar chiar dacă a devenit o obișnuință să accept lucrurile de genul ăsta, tot e frustrant să știu că nu se face nimic ca să se repare. Va scădea randamentul studenților și cred că va crește dezinteresul lor față de mediul academic, pentru că chiar dacă se chinuie să aibă anumite rezultate, munca lor nu va fi răsplătită.”

„Ar fi bine să pot să-mi achit căminul, doar că o să trebuiască să fac un efort în plus să mănânc”

Matei, 20 de ani, student în anul I la Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania din Brașov, bursă socială (925 de lei)

„Bursa înseamnă stabilitate. Faptul că pot să trăiesc la facultate pe banii mei, fără să mă angajez și mă pot concentra pe studii. Faptul că pot să îi scutesc pe ai mei de niște cheltuieli în plus. Eu din bursa aia îmi plătesc căminul și mâncarea. Bursa socială se acordă dacă ai venitul per membru al familiei sub un anumit prag stabilit de facultate. Anul trecut, pragul a fost undeva pe la 1900 de lei. Eu am fost cu mult sub pragul respectiv, deci dacă tăierea mă afectează și pe mine, este foarte rău, înseamnă că s-au tăiat mult mai mult decât mă așteptam. Dacă dau sume mai mici, tot ar fi bine, atâta timp cât pot să-mi achit căminul, doar că o să trebuiască să fac un efort în plus să mănânc, practic.

E frustrant. Dacă se taie bursele de merit, eu nu mai am niciun motiv să trag să iau bursă de merit. Aveam o șansă, dar acum nu știu cât de mare mai este șansa respectivă și nu văd un motiv să trag să învăț pentru bursă. Pot să mă concentrez să iau strict minimul necesar la examene, să le trec, să mă angajez și așa mi-aș rezolva toate problemele financiare.”

„Este posibil să fiu nevoit să-mi caut un job”

Gabi, 20 de ani, student în anul I la Facultatea de Biologie, Universitatea din București, bursă de merit (1200 de lei)

„Banii ăștia înseamnă pentru mine un ajutor în plus, un backup plan în caz de orice. Pot să zic că tăierea burselor mă afectează destul de tare, deoarece mă bazam pe ea pentru mai multe lucruri: în achiziționarea de haine, de mâncare, achitarea căminului, când nu pot părinții mei să-mi ofere banii necesari, lucruri de casă precum gel de duș, pastă de dinți, deodorant. Ar trebui să mă asigur că mă încadrez în banii de la părinți, să fiu mult mai conștient de cheltuieli, să renunț la unele lucruri…

Neavând acei bănuți, o să depind de ajutorul financiar din partea părinților. Pur și simplu o să fie mai puțini bani, deci o să trebuiască să prioritizez anumite chestii față de altele. Momentan, cu ajutorul bursei, m-am descurcat fără a avea un loc de muncă, însă, în funcție de cum evoluează situația, este posibil să fiu nevoit să-mi caut un job.

Pot să zic că am fost destul de dezamăgit, dar nu neapărat surprins. Nu mă surprinde că au ales să facă și chestia asta având în vedere că nu este prima dată când iau o decizie care afectează studenții destul de tare. Nu consider că este justificată această tăiere de burse, mi se pare că ar fi putut să ia de altundeva banii de care ar fi avut ei nevoie, nu de la studenți, care au nevoie de fiecare sprijin din partea statului. Vreau ca liderii statului să conștientizeze faptul că studenții sunt viitorul țării, să considere că în momentul în care retragi un ajutor vital, asta poate să conducă la pierderea anumitor studenți, care reprezintă o mare resursă pentru țara noastră.”

„Bursa e șansa mea de a excela, de a nu mă preocupa de partea materială”

Maria, 20 de ani, studentă în anul I la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, bursă de performanță (1135 de lei)

„Bursa pe care o primesc reprezintă șansa mea de a excela, de a nu mă preocupa prea mult de partea materială și de a mă putea concentra pe învățat. Din banii ăștia, eu sunt mai capabilă să nu depind de părinții mei, care au o situație financiară destul de proastă la momentul actual, și să mă întrețin în lunile respective.

Va trebui să apelez la părinții mei și să îi rog să facă un efort financiar, să salveze mult mai mulți bani, pentru că acum nu o să mai fiu capabilă să îmi cumpăr la fel de ușor mâncare și manuale, pentru că există materii la care nu avem suport PDF. Când am aflat, am fost dezamăgită, pentru că deja s-a întâmplat Ordonanța «Trenuleț».

Pe mine nu mă afectează atât de mult, dar am prieteni care trăiesc, efectiv, din bursa asta: își plătesc drumul până acasă, chiar o parte din chirie și, din nou, costurile manualelor, care la alte facultăți sunt imense. Nu cred că se vor îndrepta lucrurile prea curând, având în vedere situația economică, cel mai probabil se vor înrăutăți. Probabil o să continue să taie din anumite lucruri și nu cred că o să ne întoarcem la nivelul burselor dinaintea modificărilor până terminăm noi facultatea.”

„Noi suntem ținta cea mai ușoară”

Camel, 21 de ani, student în anul III la Facultatea de Administrație și Management Public, Academia de Studii Economice, București, bursă de merit (1000 de lei)

„Bursa acoperă cam ce consum pe o lună, nevoi personale. La ASE, pe lângă bursa de merit există și bursa de excelență, la care se încadrează primii 5, apoi sunt 20 burse de merit. În urma tăierii de 40%, ar însemna că ar fi mai multă competiție și mai puțini oameni pe listele de burse. Studenții nu ar mai fi încurajați să învețe. Pentru mine ar fi frica aceasta, să nu am o sumă stabilă de bani în fiecare lună. […]

Am fost dezamăgit când am aflat. După ce Domnul Președinte a ajuns la Congresul Studenților, unde a spus să continuăm pentru că noi suntem viitorul, tot el a ajuns la chestia asta, pentru că noi suntem ținta cea mai ușoară, noi nu facem favoruri, noi nu avem putere și influență. Prima variantă a fost să taie de la studenți. În loc să se ocupe de problemele mai mari, firmele și instituțiile fantomă, s-au luat repede de studenți. Este o dezamăgire care va ajunge o frustrare”