Zeci de bombe de aruncător din Al Doilea Război Mondial, descoperite într-o pădure din Harghita

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita anunță că pompierii au identificat şi ridicat, miercuri, 82 de bombe de aruncător în pădurea din satul Tuşnadu Nou, comuna Tușnad din județul Harghita.

La faţa locului a intervenit echipa pirotehnică din cadrul ISU Harghita, cu o autospecială destinată transportului muniţiilor.

Bombele de aruncător, de calibrul 82 de milimetri și datând cel mai probabil din cel de-al Doilea Război Mondial, au fost transportate în siguranţă şi depozitate în vederea distrugerii ulterioare, precizează ISU.

ISU atrage atenţia populaţiei că are obligaţia de a anunţa de urgenţă la 112 descoperirea unor elementele de muniţie şi că este strict interzisă atingerea, lovirea, mişcarea sau transportul acestora.

Zona în care a fost descoperită muniţia trebuie marcată şi securizată până la sosirea echipajelor specializate.

Totodată, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini intervenţia, de a asigura delimitarea şi paza zonei, precum şi informarea populaţiei din proximitate.