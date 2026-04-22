Zeci de mii de zboruri tăiate de un operator aerian care zboară și din România

Un important operator aerian prezent în România face tăieri masive în programul de vară. Din cauza scumpirii carburantului, compania renunță la mii de curse pentru a reduce pierderile înregistrate în ultima perioadă.

Lufthansa a anunţat că 20.000 de zboruri pe distanţe scurte sunt eliminate din programul său din această vară, potrivit Sky News, citată de News.ro. Majoritatea reducerilor provin din închiderea flotei CityLine, care generează pierderi, şi din retragerea celor 27 de aeronave ale sale.

Decizia are un impact direct asupra României, deoarece această divizie opera zboruri către București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași și Oradea, scrie Profit.ro.

Operatorul german de transport aerian a dat vina pentru aceste anulări masive pe costul combustibilului pentru avioane, despre care a spus că s-a dublat. Totodată, compania s-a confruntat în ultimele luni cu greve repetate ale personalului și cu conflicte de muncă prelungite.

Majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu costuri tot mai mari, deoarece aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne în mare parte întreruptă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

Consumatorii resimt deja această presiune, prețurile biletelor de avion înregistrând creșteri semnificative. Șeful Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că există riscul ca aprovizionarea cu combustibil să fie întreruptă din luna mai dacă blocajul din Orientul Mijlociu continuă.

Recent, Agenţia Internaţională pentru Energie a avertizat că Europa mai are rezerve de combustibil pentru aproximativ şase săptămâni.

Într-un comunicat oficial, Lufthansa a precizat că cele 20.000 de zboruri anulate vor economisi 40.000 de tone de combustibil până în octombrie.

Compania îşi consolidează acum reţeaua europeană: rutele neprofitabile din hub-urile Frankfurt şi München sunt eliminate, în timp ce rutele din Zurich, Bruxelles şi Viena sunt extinse. Pasagerii vor putea accesa în continuare reţeaua globală de rute şi conexiunile pe distanţe lungi.