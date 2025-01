Zeci de morți și răniți într-o busculadă la cel mai mare festival religios din lume, în India. „S-au călcat în picioare unii pe alții”

Cel puțin 15 oameni au murit și alți zeci au fost răniți, într-o busculadă produsă miercuri în orașul Prayagraj, în timpul pelerinajului hindus Kumbh Mela, a declarat miercuri pentru AFP un medic de la spitalul instalat la locul festivalului. Guvernul nu a anunțat deocamdată un bilanț oficial, dar oficialii locali vorbesc de zeci de morți, transmite The Guardian.

Peste 400 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la pelerinajul Kumbh Mela din acest an, desfășurat timp de 45 de zile în Prayagraj, în statul nordic Uttar Pradesh.

Adunarea religioasă, prezentată drept cea mai importantă de pe planetă, reunește milioane de credincioși veniți din toate colțurile țării și din străinătate pentru a se scufunda la confluența a două cursuri de apă considerate sacre, fluviul Gange și afluentul său Yamuna.

Potrivit relatărilor colectate de AFP, incidentul s-a produs la scurt timp după ora locală 02:00, în timp ce mulțimea se îndrepta spre maluri pentru prima baie, anunțată ca punct de plecare al pelerinajului, în vreme ce alții dormeau în jurul malului aglomerat.

Pe măsură ce mulțimea a crescut în mai multe direcții, oamenii au început să se împingă, călcându-se unii pe alții.

Ulterior, mai multe cadavre au fost văzute în jurul malurilor râului. Deocamdată, un bilanț oficial privind numărul deceselor nu a fost înaintat din partea poliției sau a guvernului din Uttar Pradesh.

