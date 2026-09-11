Zeci de răniți după ce un tren a deraiat în nordul Franței

Un tren a deraiat între orașele Rouen și Caen din nordul Franței, au anunțat autoritățile franceze, citate de Reuters și de AFP.

Accidentul feroviar a avut loc vineri seară, la ora locală 19.54. Circa 20 de persoane au fost rănite, potrivit unui bilanț preliminar. Ulterior, o nouă evaluare a stabilit că numărul răniților este de 44.

O femeie aflată în tren este în stare gravă, fiind dusă la spital ca „urgență absolută”, potrivit procurorului diin Rouen, Sébastien Gallois.

Trenul transporta 180 de pasageri și a sărit de pe șine în apropiere orașului Cleon din Normandia, a anunțat pe X ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot.

Un passager témoigne au micro d'ICI Normandie après le déraillement d'un train en Seine-Maritime. Louis, 24 ans, souffre de quelques égratignures. Le TER Rouen-Caen transportait 180 passagers, le bilan provisoire est d'environ 20 blessés. pic.twitter.com/JhEJNkfrTa — ICI Normandie (Seine-Maritime – Eure) (@ici_hnormandie) September 11, 2026

La locul accidentului au fost trimiși în jur de 140 de pompieri și personal medical ca să ofere asistență pasagerilor. Testările la care a fost supus mecanicul de tren au ieșit negative.

Autoritățile locale din prefectura Seine-Maritime, a recomandat localnicilor să evite zona în care a avut loc accidentul.