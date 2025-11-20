Zeci de tone de bulion, etichetate drept „Made in Italy” dar care veneau din Bulgaria, confiscate la intrarea în Peninsulă

Italia - 15 decembrie 2023: Sosuri de roșii și bulion, în borcane și sticle expuse spre vânzare pe rafturile unui supermarket italian. Imagine ilustrativă. FOTO: © Francesco Marzovillo | Dreamstime.com

Poliția de frontieră italiană a anunțat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de roșii etichetată fals ca „Made in Italy”, care a intrat în țară via Bulgaria, informează Reuters.

Italia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de bulion, a fost implicată în trecut în controverse legate de etichetarea incorectă a pastei de roșii importate din China.

Ofițerii italieni au confiscat tonele de bulion în două operațiuni separate, după ce au oprit două camioane care veneau din Bulgaria în timpul controalelor efectuate în portul Brindisi, din sud-estul țării, au transmis polițiștii din cadrul Gărzii Financiare (Guardia di Finanza), într-un comunicat.

Nu este clar dacă pasta de roșii provenea din Bulgaria sau din altă țară, au adăugat ei.

Transporturile confiscate aveau ca destinație două companii italiene cunoscute pentru produsele din roșii „Made in Italy”, a precizat Guardia di Finanza.

Instituția italiană nu a dezvăluit numele companiilor.

Presupusa fraudă ar fi generat profituri ilicite de sute de mii de euro și ar fi reprezentat un risc potențial pentru sănătatea publică, „deoarece nu se poate exclude prezența contaminanților interziși de legislația UE”, au adăugat polițiștii, în comunicat.

„Consumatorii ar fi crezut că ei cumpără un produs din Italia, dar cine știe ce ar fi mâncat”, a declarat pentru Reuters colonelul Emilio Fiora, comandantul unității Brindisi din cadrul Gărzii Financiare.

Italia – 15 decembrie 2023: Sosuri de roșii și bulion, în borcane și sticle expuse spre vânzare pe rafturile unui supermarket italian. Imagine ilustrativă. FOTO: © Francesco Marzovillo | Dreamstime.com