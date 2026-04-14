Zelenski a anunțat o premieră în războiul din Ucraina. Dezvăluiri despre o misiune ieșită din comun

Liderul de la Kiev a susținut că armata ucraineană a capturat recent o poziție a trupelor ruse pe front în cadrul unei operațiuni complet robotizate, la care nu a participat fizic niciun soldat ucrainean, potrivit EFE.

Anunțul președintentelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost făcut într-o înregistrare video în care a vorbit despre capacitățile tehnologice ale țării invadate de Rusia.

„Acestea sunt sistemele noastre robotizate terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv cu ajutorul unor platforme fără pilot: sisteme terestre și drone”, a declarat Zelenski în această înregistrare video, în care apare vorbind pe fundalul unor tehnologii militare de diferite tipuri, conform Agerpres.

Președintele ucrainean a adăugat că mai mulți soldați ruși s-au predat în această operațiune, încheiată cu succes fără participarea personalului de infanterie și care nu s-a soldat cu pierderi umane de partea ucraineană.

„Ratel, TerMIT, Ardal, Rîs, Zmoki, Protector, Volia și alte sisteme robotizate terestre au îndeplinit deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni”, a mai spus Zelenski, care a subliniat importanța pe care o are consolidarea acestor tehnologii pentru a nu pune în pericol viața soldaților pe câmpul de luptă.

Conform informațiilor publicate de biroul președinției de la Kiev, sistemele terestre fără pilot menționate de Zelenski sunt utilizate pentru transportul de muniție, evacuarea răniților, amplasarea de mine explozive, colectarea de informații și deschiderea focului asupra inamicului.