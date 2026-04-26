Zelenski acuză Rusia de „terorism nuclear”: „Aduce din nou lumea în pragul unui dezastru”

Locul unde o dronă de atac rusească a lovit noua incintă de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl. FOTO: TARASOV / Avalon / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de „terorism nuclear” cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl și a cerut lumii să nu mai permită „atacurile iresponsabile” ale forțelor rusești.

„Lumea nu trebuie să permită ca acest terorism nuclear să continue, iar cea mai bună modalitate de a-i pune capăt este de a obliga Rusia să-și înceteze atacurile iresponsabile”, a declarat Zelenski.

„Acum patruzeci de ani, lumea s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave dezastre nucleare – explozia reactorului numărul patru al centralei nucleare de la Cernobîl. S-a eliberat o cantitate semnificativă de material radioactiv. De ani de zile, sute de mii de oameni se confruntă cu consecințele acelei tragedii”, a scris președintele ucrainean pe X.

Pentru a limita radiațiile, s-a construit un sarcofag de beton peste reactorul distrus, iar ulterior, cu ajutorul a 40 de țări, acesta a fost acoperit cu un înveliș de protecție, pentru a preveni alte dezastre.

„Aceste două structuri sunt cele care protejează împotriva emisiilor radioactive și a contaminării. Întreținerea și protejarea lor sunt în interesul tuturor. Dar, prin războiul pe care îl poartă, Rusia aduce din nou lumea în pragul unui dezastru provocat de om – „shahed”urile ruso-iraniene survolează regulat centrala, iar unul dintre ele a lovit învelișul de protecție anul trecut”, a acuzat Zelenski.

„Lumea nu trebuie să permită continuarea acestui terorism nuclear, iar cea mai bună modalitate este de a forța Rusia să-și înceteze atacurile nesăbuite”, a adăugat el.

„Îi comemorăm pe toți cei care și-au dat viața în timp ce se ocupau de consecințele acestei tragedii. Fie ca toate victimele dezastrului de la Cernobîl să se odihnească în pace”, a mai spus Zelenski.