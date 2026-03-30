Zelenski anunță acorduri „istorice” cu state din Golf pentru apărarea împotriva dronelor iraniene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că turneul său în mai multe țări din Orientul Mijlociu a fost un succes și că mai multe acorduri de cooperare în domeniul securității au fost deja încheiate sau sunt în curs de negociere, conform Reuters.

Zelenski a început acest turneu pentru a oferi expertiza Ucrainei în contracararea atacurilor cu drone lansate de Iran, în contextul conflictului cu Statele Unite și Israel, care s-a extins în regiunea Orientului Mijlociu.

El a promovat expertiza dobândită de Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia, conflict în care Moscova a folosit în mod constant drone de concepție iraniană pentru a lovi teritoriul ucrainean încă de la invazia din februarie 2022.

În discursul său video de seară, după revenirea la Kiev, președintele Volodimir Zelenski a declarat că au fost încheiate acorduri de securitate „istorice” cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Potrivit acestuia, Ucraina colaborează și cu Iordania și Kuweit, iar alte două state, Bahrain și Oman, și-au exprimat interesul.

„Pentru Ucraina, nu este vorba doar despre prestigiu și respect pentru poporul nostru”, a spus Zelenski.

„Este o chestiune foarte concretă și practică. Exportăm sistemul nostru de apărare, competențele militarilor noștri și cunoștințele pe care statul nostru le-a acumulat.”

El a spus că Ucraina se așteaptă la o „cooperare de securitate corespunzătoare”, care include discuții privind apărarea antiaeriană, dezvoltarea producției de armament și cooperarea în domeniul energiei.

Volodimir Zelenski a subliniat că vânzările de armament trebuie decise la nivel guvernamental, avertizând companiile să nu negocieze direct cu potențiali clienți.

În timpul turneului, președintele a declarat că a discutat și despre livrările de motorină din regiune, esențiale pentru nevoile de apărare ale Ucrainei și pentru sectorul agricol.

În mesajul său, Zelenski a afirmat că a găsit „mult respect” pentru Ucraina în Orientul Mijlociu și o „viziune comună” între statele din regiune de a colabora cu experții ucraineni.

„Securitatea și restabilirea stabilității sunt prioritățile principale pentru toată lumea”, a spus el.