Zelenski anunță o nouă armă folosită împotriva Rusiei. „Un plan în curs de implementare”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, că dronele ucrainene au lovit o rafinărie în regiunea rusă Tiumen, din vestul Siberiei, la peste 2.000 de kilometri de Ucraina, informează Reuters. De asemenea, Zelenski a spus că Ucraina a dezvoltat un nou model de dronă capabilă să acționeze la peste 3.000 de kilometri.

În obișnuitul său discurs de seară, Zelenski a mulțumit militarilor însărcinați cu operațiile speciale care „au ajuns în regiunea Tiumen din Rusia, inclusiv asupra unei rafinării de petrol, la mai bine de 2.000 de kilometri de frontierea noastră”.

Zelenski a spus că noile drone modernizate cu rază lungă de acțiune „au fost folosite cu succes”.

„Pot atinge ținte la o distanță de 3.000 de kilometri. Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești împotriva țării noastre. Planul Ucrainei de operațiuni cu rază lungă de acțiune este în curs de implementare”, a mai spus Zelenski.

Armata ucraineană a declanșat de câteva luni o campanie de lovituri cu rază medie și lungă de acțiune asupra unor obiective rusești, în special asupra celor din industria petrolieră, pentru a anihila capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Guvernatorul regiunii Tiumen, Aleksandr Moor, anunțase anterior că apărarea antiaeriană rusă a respins un atac cu drone asupra rafinăriei. El preciza că, potrivir rapoartelor preliminare, nu au exista pagube și angajații au fost evacuați.

Rafinăria Tiumen, una dintre cele mai moderne și mai vaste ale Rusiei, are o capacitate de 8.000.000 de tone. Procesează în jur de 6.000.000 de tone de țiței anual, producâmnd 500.000 de tone de benzină și 2.500.000 de tone de motorină.