Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Moscova, a anunțat președinția ucraineană, conform AFP.

Zelenski urmează să aibă „discuții intense pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, a scris pe rețelele sociale, marți, Mihailo Podoliak, consilier al șefului administrației prezidențiale ucrainene.

Problema garanțiilor de securitate susținute de Occident pentru Ucraina a dominat, în ultimele săptămâni, eforturile diplomatice de a pune capăt războiului.

Președintele francez Emmanuel Macron și Keir Starmer, care vor coprezida discuțiile, conduc așa-numita „Coaliție de Voință”, menită să vină cu propuneri ferme ale Europei privind protejarea Ucrainei de un posibil viitor atac rusesc, în eventualitatea încheierii unui acord de pace greu de atins.

Kievul insistă pentru o forță europeană de menținere a păcii și pentru garanții de apărare similare celor din NATO, în cazul în care aderarea la alianță nu este posibilă.

Rusia a declarat de mult timp că nu va tolera niciodată prezența unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei.

Detalii despre summitul de joi

Potrivit diplomaților, întâlnirea de joi a fost convocată pentru a fi evaluate planuri creionate recent de șefii armatelor, dar și pentru a-i sublinia președintelui american Donald Trump că după întâlnirea pe care a avut-o în Alaska în august cu omologul său rus, Vladimir Putin, nu au existat progrese pentru organizarea unui summit între liderul de la Moscova și cel de la Kiev, transmite Reuters.

„În urma întâlnirii dintre europeni și americani care a avut loc la Washington pe 18 august, șefii de stat și de guvern vor discuta despre lucrările desfășurate în ultimele săptămâni privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și vor evalua consecințele refuzului persistent al Rusiei de a face pace”, au declarat reprezentanții președintelui francez Emmanuel Macron într-un comunicat transmis luni.

Este neclar dacă va lua parte și SUA, însă diplomații au spus că Washingtonul va fi, cel puțin, informat ulterior despre cele discutate.

Deși Coaliția de Voință este alcătuită preponderent din statele Uniunii Europene, din ea fac parte și Turcia, Canada și Australia.

În august, Trump a părut că deschide în premieră ușa pentru o posibilă implicare militară americană în Ucraina postbelică, inclusiv prin acordarea de sprijin aerian, atât timp cât Europa își intensifică planificarea.

Vineri, președintele Franței a spus despre contribuțiile Coaliției de Voință că se vor concentra pe consolidarea armatei ucrainene.

De asemenea, va fi luată în considerare crearea unei „forțe de reasigurare”. Un alt element se referă la forțe de sprijin poziționate în țări vecine cu Ucraina.