Zelenski anunță un progres major în disputa cu Ungaria și Slovacia, dar pune și o condiție

Volodimir Zelenski la Conferinţa de la Munchen. Foto: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Conducta de petrol Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa, este gata să fie repusă în funcțiune, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dând de înțeles că acum Kievul se așteaptă ca pachetul de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene să fie deblocat, informează Reuters.

„Ucraina a finalizat lucrările de reparație la secțiunea conductei de petrol Drujba care a fost avariată de un atac rusesc. Conducta își poate relua activitatea”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Suspendarea fluxurilor de țișei prin această conductă a stârnit indignarea Ungariei și Slovaciei, care rămân dependente de importurile de petrol rusesc.

Guvernul ungar în exercițiu a amenințat că va reduce ajutorul energetic acordat Ucrainei ca răspuns, iar prim-ministrul Victor Orban a blocat pachetul de ajutor pentru Kiev convenit de Comisia Europeană.

Zelenski a adăugat că Ucraina, al cărei buget de război depinde în mare măsură de finanțarea externă, se așteaptă ca banii să fie plătiți așa cum s-a stabilit, după repararea conductei Drujba.

„Legăm acest lucru de deblocarea pachetului european de sprijin pentru Ucraina, care fusese deja aprobat de Consiliul European”, a adăugat liderul ucrainean.

Kremlinul a transmis marți că Rusia era pregătită din punct de vedere tehnic să reia fluxurile de petrol prin conductă.