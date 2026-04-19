Zelenski critică decizia luată de SUA în privința Rusiei. „Este transformată direct în noi atacuri împotriva Ucrainei”

Volodimir Zelenski, în vizită pe sectorul Kupiansk din regiunea Harkov, pe 12 decembrie 2025. FOTO: PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat duminică prelungirea suspendării sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc, afirmând că „fiecare dolar plătit pentru petrolul rusesc reprezintă bani pentru războiul” Moscovei în Ucraina, informează AFP.

Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit temporar vineri, până pe 16 mai, suspendarea majorității sancțiunilor care vizează industria petrolieră rusă, în contextul crizei energetice generate de războiul din Orientul Mijlociu declanșat de atacurile SUA-Israel împotriva Iranului de la sfârșitul lunii februarie.

„Datorită relaxării sancțiunilor, petrolul rusesc încărcat pe petroliere poate fi vândut din nou fără consecințe. Asta înseamnă 10 miliarde de dolari – o resursă care este transformată direct în noi atacuri împotriva Ucrainei”, a afirmat Zelenski pe rețelele de socializare.

„Numai în această săptămână, Rusia a lansat peste 2.360 de atacuri cu drone, peste 1.320 de bombe aeriene ghidate și aproape 60 de rachete”, a adăugat liderul ucrainean.

Un adolescent de 16 ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un atac asupra orașului Chernihiv, din nordul Ucrainei, iar patru persoane au fost rănite, au declarat duminică autoritățile locale.

Decizia de la Washington vizează toate operațiunile legate de încărcarea și livrarea petrolului provenit din Rusia și se aplică, de asemenea, navelor din flota fantomă rusă aflate până acum sub sancțiuni.

Însă tranzacțiile cu Iranul, Coreea de Nord, Cuba, precum și regiunile ucrainene ocupate, inclusiv Crimeea, rămân interzise.

„Exporturile agresorului trebuie să scadă, iar sancțiunile de anvergură ale Ucrainei continuă să servească acestui scop”, a adăugat președintele ucrainean, referindu-se la multiplicarea recentă a atacurilor de la Kiev împotriva infrastructurilor de hidrocarburi din Rusia.