Zelenski critică presiunile UE la adresa Ucrainei: „Le-am spus prietenilor europeni că asta se numește șantaj”

Volodimir Zelenski și-a acuzat aliații europeni de șanta pentru că presează Ucraina să repare conductele de petrol „Drujba” care transportă petrol rusesc, aflate în centrul unui conflict între Ucraina și Ungaria, transmite AFP.

„Mă obligă să repun în funcțiune Drujba”, legând această chestiune de împrumutul european de 90 de miliarde de dolari, blocat de Budapesta și care servește în special la achiziționarea de arme pentru Ucraina, a declarat sâmbătă Zelenski, ale cărui declarații au fost supuse unui embargo până duminică.

„Le-am spus prietenilor noștri din Europa că asta se numește șantaj”, a afirmat el.

Ucraina este totuși dispusă să colaboreze cu orice lider maghiar care „nu este un aliat” al lui Vladimir Putin, a declarat Zelenski cu câteva săptămâni de alegerile parlamentare din Ungaria, care ar putea duce la o schimbare de guvern.

„Vom colabora cu orice lider din Ungaria (…), cu condiția ca acea persoană să nu fie un aliat al lui Putin”, a subliniat președintele ucrainean.

El a acuzat actualul guvern al lui Viktor Orban că „răspândește un sentiment anti-ucrainean” în țara sa și a afirmat că în Ungaria se află consilieri ruși în domeniul comunicării pentru a-l ajuta pe acesta din urmă în campania sa electorală.

În războiul său cu Rusia, Ucraina nu dorește să piardă sprijinul american din cauza crizei din Orientul Mijlociu, a declarat Zelenski.

„Ne demonstrăm voința de a ajuta Statele Unite și aliații lor din Orientul Mijlociu” oferindu-le expertiza ucraineană în domeniul dronelor și „sperăm din tot sufletul că, din cauza Orientului Mijlociu, Statele Unite nu vor uita problema războiului din Ucraina”, a continuat el.

Ucraina va primi în acest an din Franța un nou sistem de apărare SAMP/T și îl va testa împotriva rachetelor balistice rusești ca „alternativă” la sistemul american Patriot, a mai anunțat Zelenski.

„Primim un sistem în acest an pe care îl vom testa împotriva amenințărilor balistice”, a precizat el. Acesta este „cel mai important subiect” al discuțiilor pe care le-a avut vineri la Paris cu Emmanuel Macron.