Zelenski dezvăluie miza întâlnirii cu ușile închise de la Casa Albă cu Trump: Rachetele cruciale pentru Ucraina. Primul mesaj transmis

Președintele SUA, Donald Trump, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au discutat marți despre eforturile de relansare a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, precum și despre un acord care să permită Kievului să producă rachete interceptoare Patriot, înaintea funeraliilor organizate pentru senatorul american Graham, care a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai țării invadate, scrie Reuters.

Zelenski a avut o întâlnire privată cu Trump în Biroul Oval, în absența jurnaliștilor, înainte de înmormântarea senatorului Lindsey Graham, care a avut loc în după-amiaza zilei.

Vizita i-a oferit lui Zelenski ocazia de a consolida sprijinul militar pentru țara lui într-un moment în care relațiile dintre SUA și Ucraina sunt mai calde decât au fost în ultimele luni.

Statele Unite au amânat însă acordarea ajutorului pentru Kiev, iar pierderea lui Graham înseamnă dispariția unuia dintre cei mai influenți susținători ai Ucrainei de la Washington.

Zelenski a afirmat, într-un mesaj publicat în mediul online, că a avut o „întâlnire fructuoasă” cu Trump și că au discutat despre promisiunea făcută de liderul american la summitul NATO din această lună, de la Ankara, de a acorda Ucrainei o licență pentru producerea rachetelor interceptoare Patriot.

Pe măsură ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, Kievul se confruntă cu o penurie cronică de rachete Patriot, care rămân singura armă din arsenalul său capabilă să doboare rachetele balistice sau hipersonice ale Moscovei.

„Am discutat cu președintele despre licențele pentru producerea de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot și despre alte idei care ar putea fi de ajutor”, a adăugat Zelenski, fără a oferi detalii suplimentare despre această chestiune.

Mesajul integral al lui Zelenski

„ O întâlnire fructuoasă cu președintele Trump în Biroul Oval. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună pentru a proteja viețile ucrainienilor și pentru a promova pacea. În primul rând, i-am transmis președintelui Trump condoleanțele noastre cu privire la trecerea în neființă a lui Lindsey Graham. A fost un adevărat prieten al Ucrainei.

O întâlnire fructuoasă cu președintele Trump în Biroul Oval. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună pentru a proteja viețile ucrainienilor și pentru a promova pacea. În primul rând, i-am transmis președintelui Trump condoleanțele noastre cu privire la trecerea în neființă a lui Lindsey Graham. A fost un adevărat prieten al Ucrainei. Președintele și cu mine am discutat despre licențele pentru producția de rachete interceptoare Patriot și despre câteva alte idei care ar putea fi de ajutor. Am vorbit, de asemenea, despre diplomație – este important ca procesul diplomatic să fie revigorat.

Echipele noastre vor stabili detaliile privind comunicarea ulterioară. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul ferm acordat.”

Liderul ucrainean și-a însoțit mesajul de câteva fotografii oficiale din timpul întâlnirii.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

După înmormântarea lui Graham, Zelenski este așteptat la Capitoliul SUA pentru o întâlnire cu senatorii americani. Senatul SUA se pregătește să voteze un pachet bipartizan de noi sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Graham a încercat să-l ducă la bun sfârșit în ultimele lui zile de viață.

Vizita lui Zelenski a avut loc după ce o scrisoare trimisă parlamentarilor de către Pentagon a arătat că administrația Trump a informat Congresul că nu va cheltui integral cei 400 de milioane de dolari autorizați pentru ajutorul acordat Ucrainei până în anul fiscal 2029.

Democrații și unii dintre colegii republicani ai lui Trump au criticat Pentagonul pentru că a reținut ajutorul destinat Kievului, pe care membrii ambelor partide l-au susținut anul trecut.

Un pas înainte în relațiile dintre SUA și Ucraina

Zelenski și Trump s-au ciocnit în repetate rânduri în primele luni ale celui de-al doilea mandat al președintelui republican, dar relațiile dintre cei doi s-au îmbunătățit în ultimele luni, pe măsură ce Ucraina a înregistrat succese mai mari în război, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra industriei petroliere ruse.

Graham, un republican din Carolina de Sud care a decedat subit în urma unei afecțiuni cardiace pe 11 iulie, la vârsta de 71 de ani, a fost unul dintre cei mai vizibili aliați ai lui Trump. Era un susținător fervent al apărării, care solicita în mod regulat un rol intervenționist al SUA pe scena mondială și susținea cu tărie Ucraina.

El s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev cu doar o zi înainte de moartea senatorului, aceasta fiind a zecea vizită pe care politicianul republican a efectuat-o în Ucraina după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în 2022.

Înaintea întâlnirii din Biroul Oval, un oficial al Casei Albe a declarat că Trump va discuta cu președintele ucrainean despre procesul de pace dintre Rusia și Ucraina. „Acum este momentul să punem capăt războiului”, a spus oficialul.

Zelenski a discutat săptămâna trecută cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia și a afirmat că oficialii ucraineni și americani s-ar putea întâlni în Statele Unite în zilele următoare.