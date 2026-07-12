Mutare neașteptată la Kiev: După doar un an în funcție, prima femeie premier pe timp de război din Ucraina este înlocuită de Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a anunțat duminica această că vrea o remaniere guvernamentală și a propus înlocuirea prim-ministrului Iulia Svîrîdenko, la un an de la preluarea funcției, potrivit Reuters.

„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, constantă și eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, și i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou și important al relațiilor cu un partener-cheie”, a declarat Zelenski pe X.

„Mă aștept ca, împreună cu deputații, să efectuăm modificările corespunzătoare în cadrul Guvernului Ucrainei”, a adăugat el.

Zelenski a motivat că schimbările de la nivelul Executivului sunt necesare pentru că „Ucraina își schimbă strategia politică”.

Liderul ucrainean a subliniat că în acest context pentru fiecare direcție prioritară de politică externă a țării invadate de Rusia va fi responsabilă „o persoană concretă, cu o experiență semnificativă, capabilă să pună în practică ceea ce convenim la nivel de lideri și ceea ce așteaptă poporul ucrainean”, potrivit Hromadske.

Printre direcțiile-cheie, Zelenski a menționat relațiile cu SUA, în special acordurile privind licențele pentru producția sistemelor Patriot și alte forme de cooperare în domeniul securității, proiectul european anti-balistic, aderarea la UE, relațiile cu statele vecine, în primul rând Polonia și Ungaria, cooperarea cu țările din Orientul Mijlociu și din Golful Persic, China și principalele organizații internaționale, a relatat Ukrainska Pravda.

El a subliniat că, în interiorul Ucrainei, este necesar să se intensifice semnificativ toate eforturile în regiunile de lângă linia frontului și cele de frontieră. De asemenea, Zelenski a evidențiat importanța pregătirilor pentru iarnă.

În plus, liderul de la Kiev a anunțat schimbări în rândul conducerii forțelor de ordine, dar nu a precizat pe cine anume vrea să înlocuiască.

Cine e Iulia Svîrîdenko

Svîrîdenko a preluat șefia Guvernului de la Kiev în iulie 2025. Numirea ei a fost susținută de președintele ucrainean, ca parte a celei mai mari remanieri guvernamentale de la începutul invaziei rusești, în februarie 2022.

Anterior, Svîrîdenko a ocupat funcția de ministru al economiei și a fost unul dintre vicepremierii Ucrainei din noiembrie 2021.

Svîrîdenko a fost numită în locul lui Denis Șmîhal, care a condus guvernul ucrainean din martie 2020 până anul trecut.

Absolventă de Comerţ şi economie, ea s-a remarcat în 2025 când a jucat un rol central în negocierile cu Washingtonul în legătură cu exploatarea resurselor naturale ale Ucrainei. Profundele dezacorduri pe această temă au fost pe punctul de a provoca o ruptură între Kiev şi SUA, nota la vremea respectivă AFP.

Svîrîdenko a fost a doua femeie din istoria Ucrainei care ocupă funcția de prim-ministru al țării, după Iulia Timoșcenko, și prima pe timp de război.