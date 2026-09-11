Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni imediate contra Rusiei. „Uneori nu înțeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului său american Donald Trump să adopte „chiar acum” sancțiuni „severe” împotriva Rusiei, pentru a împiedica capacitățile de producție de rachete ale Moscovei, pe fondul intensificării atacurilor, relatează France Presse și Agerpres.

„Trebuie impuse sancțiuni chiar acum. Aceste sancțiuni trebuie să fie severe. (…) Uneori nu înțeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”, a declarat Volodimir Zelenski la forumul Yalta European Strategy de la Kiev.

„Măsurile de limitare a producției de rachete balistice și arme conexe trebuie luate fără întârziere”, a insistat el, adăugând că „este important ca administrația americana să ia decizii ferme, decizii personale ale președintelui Trump”.

Aflat în vizită în Canada, joi, Zelenski a declarat că intenționează să se întâlnească cu Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie la New York, după vizitele la Moscova și Kiev ale emisarilor americani pentru relansarea eforturilor diplomatice privind Ucraina, în impas de la începutul anului.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune, care vizează tot mai mult obiective civile precum fabrici, rafinării, depozite, infrastructură energetică și portuară, precum și nave.

Atacurile rusești din Ucraina din ultimele luni au afectat numeroase companii, în special în sectorul metalurgic, iar loviturile asupra navelor de marfă din Marea Neagră au paralizat o mare parte din exporturile agricole ucrainene.

Ucraina, care nu dispune de suficiente capacități de apărare antiaeriană pentru a contracara rachetele rusești, este îngrijorată, de asemenea, de sosirea iernii, o perioadă critică în care Moscova ar putea provoca daune semnificative infrastructurii sale energetice, așa cum s-a întâmplat în 2025.