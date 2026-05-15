Zelenski invocă informații ale spionajului militar și spune că Rusia plănuiește să atace biroul prezidențial și alte obiective majore

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că Rusia intenționează să lovească sediul administrației prezidențiale de la Kiev și reședința prezidențială de stat din Koncha Zaspa, au transmis publicațiile The Kyiv Independent și Euromaidan Press.

Invocând documente obținute de serviciul ucrainean de informații militare (HUR), liderul ucrainean a spus că Rusia are în vizor în jur de 20 de „centre de decizie”, inclusiv clădiri guvernamentale și posturi de comandă ale armatei.

Președintele a făcut declarațiile după o întâlnire cu conducerea Statului major al armatei, a HUR, a Serviciului de informații externe și a Serviciului de Securitate (SBU).

El a spus că autoritățile ucrainene evaluează implicațiile informațiilor pentru planurile de securitate și apărare antiaeriană.

„Ucraina nu este – la urma urmei – Rusia. Și spre deosebire de statul agresor, unde există un autor clar al acestui război și un cerc de lungă durată în jurul lui care îi susține detașarea de realitate, sursa apărării Ucrainei este disponibilitatea poporului ucrainean de a lupta pentru independența sa și pentru propriul stat suveran”, a declarat președintele ucrainean.

Ucrainenii, a continuat președintele Zelenski, „își merită suveranitatea ca orice altă națiune”, iar Rusia trebuie să pună capăt războiului și să se îndrepte către o „pace demnă”, mai degrabă decât să continue încercările de a intimida Ucraina.

„Unii de la Moscova nu au înțeles că ucrainenii nu vor renunța niciodată la independența lor. Într-un fel sau altul – fie pe Bankova sau fără Bankova – nu ne vom preda pâmântul, suveranitatea sau statul”, a mai declarat Zelenski.

Avertisment cu privire la Belarus

Tot vineri, liderul de la Kiev a spus că Rusia încearcă să implice și mai mult Belarusul în războiul din Ucraina și ia în calcul planuri pentru un atac asupra nordului Ucrainei sau asupra unei țări NATO folosind teritoriul bielorus, a scris Reuters.

Potrivit președintelui Zelenski, Ucraina are informații despre noi contacte între Rusia și președintele bielorus Aleksandr Lukașenko, prin care Moscova încearcă să îl convingă pe acesta să participe la „noi operațiuni agresive rusești”.

„Rusia ia în calcul planuri pentru operațiuni la sud și nord de teritoriul belarus, fie în direcția Cernihiv-Kiev, în Ucraina, fie direct împotriva uneia dintre țările NATO, de pe teritoriul Belarusului”, a afirmat el, fără să ofere alte detalii.