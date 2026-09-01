Zelenski ironizează Rusia și avertizează companiile aeriene: „Spațiul aerian rusesc se va închide efectiv”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți prezența dronelor ucrainene a făcut ca spațiul aerian al Rusiei să fie periculos de utilizat, potrivit Reuters.

„Astăzi, vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rus, fiecare asigurator, pe toți cei care încă mai folosesc aeroporturi rusești cheie: cerul rusesc devine complet periculos”, a declarat liderul ucrainean în mesajul său video de seară.

El a spus că Ucraina nu reprezintă o amenințare pentru aviația civilă, „dar vor exista drone pe cerul Rusiei și trebuie să se țină seama de acest lucru”.

„Deși autoritățile ruse nu anunță acest lucru în mod corespunzător, spațiul aerian rusesc se va închide efectiv. Războiul început de Rusia îi închide propriul cer”, a adăugat Zelenski.

Atacuri intense ale Rusiei asupra Kievului

Amenințarea președintelui ucrainean vine în a șasea zi consecutivă de atacuri ale Rusiei asupra Kievului.

Marți, guvernul rus i-a îndemnat din nou pe diplomații și cetățenii străini să plece din capitala ucraineană, pe fondul atacurilor tot mai intense.

„Vreau să reiterez că recomandarea făcută întregului corp diplomatic și cetățenilor străini din Kiev de a evacua din cauza atacurilor sistematice și constante ale forțelor armate împotriva infrastructurii militare a Ucrainei nu își pierde din valabilitate, ci dimpotrivă”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, într-o conferință de presă, citată de Agerpres.

Ucraina a răspuns loviturilor rusești cu atacuri frecvente asupra unor obiective economice din Rusia, cum ar fi industria petrolieră sau centrele logistice ale marilor retaileri online.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar fi viza civili.