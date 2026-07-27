Zelenski, primul lider străin primit de premierul Burnham / Se așteaptă un anunț privind noul sistem „Stone Cloak”

Prim-ministrul britanic Andy Burnham îl primește luni pe Volodimir Zelenski, primul lider străin cu care se întâlnește de la preluarea mandatului, care vine să propună un „acord privind dronele” între Kiev și Londra, transmite AFP.

În căutarea unui sprijin în domeniul apărării aeriene, președintele ucrainean va merge marți la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump. Fără ca părțile beligerante să înregistreze vreun progres diplomatic.

Noul șef al guvernului britanic intenționează să-și reafirme „sprijinul neclintit” față de Ucraina, a transmis Downing Street.

Burnham și Zelenski urmează să se întâlnească la o bază navală și să discute cu militarii ucraineni și britanici care participă la un exercițiu de luptă împotriva minelor marine, în vederea pregătirii viitoarelor misiuni în Marea Neagră, se spune în comunicatul executivului britanic.

„Avem nevoie de un acord foarte consistent privind dronele”

„Suntem gata să împărtășim toate cunoștințele noastre cu Regatul Unit și sperăm ca Regatul Unit să facă la fel; de aceea avem nevoie de un acord foarte consistent privind dronele”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat SkyNews.

Potrivit acestui post de știri, Zelenski propune o mare fabrică de drone în Regatul Unit și să „deschidă o nouă pagină” în relațiile dintre cele două state.

Kievul își folosește expertiza în domeniul combaterii dronelor, dezvoltată în ultimii ani, ca pârghie pentru a încerca să obțină ajutor la nivel internațional, cum a fost cazul recent cu țările din Golf atacate de drone iraniene.

Regatul Unit este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. A contribuit deja cu 25 de miliarde de lire sterline (29 de miliarde de euro) de la începutul invaziei ruse din 2022, dintre care 16 miliarde sub formă de ajutor militar.

Britanicii vor da voie ucrainenilor să producă „Stone Cloak”

Londra urmează să anunțe luni că va da Ucrainei drepturi de proprietate intelectuală asupra unui nou sistem britanic de bruiaj electronic denumit „Stone Cloak”, prezentat drept capabil să îngreuneze detectarea și țintirea dronelor de către apărarea aeriană rusă.

Acest lucru va permite Kievului să „producă la scară largă” acest sistem de bruiaj, pentru a „își consolida liniile de apărare și apărarea Europei”, în contextul în care Ucraina încearcă să-și păstreze avantajul tehnologic în războiul dronelor împotriva Rusiei, a subliniat Downing Street.

Acest sistem de bruiaj este destinat, de asemenea, să echipeze următoarea generație de capacități britanice, în special viitoarea rachetă de croazieră cu cost redus, dezvoltată în cadrul proiectului „Brakestop”.

Dispozitivul de dimensiunea unei tablete este conceput pentru a bloca detectarea de către Rusia a oricăror drone pe care este montat.

După o primă săptămână la putere dedicată în principal problemelor interne, acesta este primul angajament diplomatic real al lui Andy Burnham, după conversații telefonice cu mai mulți lideri străini, printre care și președintele american Donald Trump.

Din februarie 2022, Zelenski s-a deplasat de șase ori în Regatul Unit. Fostul prim-ministru Keir Starmer (laburist) i-a făcut ultima vizită la mijlocul lunii iulie.