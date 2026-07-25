Zelenski spune că Rusia pregătește trimiterea a încă 30.000 de militari nord-coreeni în războiul din Ucraina: „Este o amenințare nu doar pentru noi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia intenționează să aducă încă 30.000 de militari nord-coreeni pentru a participa la războiul care durează de peste patru ani și că face deja pregătiri pentru primirea acestora, notează Reuters.

În baza unui pact de apărare reciprocă, Coreea de Nord a trimis în 2024 aproximativ 14.000 de soldați în regiunea Kursk din Rusia, pentru a ajuta Moscova să respingă incursiunea de amploare lansată de forțele ucrainene în zonă.

„Vedem, de asemenea, cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord. Rusia vrea să aducă încă 30.000 de militari nord-coreeni”, a spus Zelenski în mesajul său video de seară.

„Pregătirile pentru primirea lor sunt în desfășurare în regiunea Voronej din Rusia încă din luna iunie”, a continuat liderul de la Kiev.

Zelenski a afirmat și că Phenianul se pregătește să furnizeze Rusiei noi lansatoare pentru rachete balistice.

„Aceasta este o amenințare nu doar pentru Ucraina. Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte un război, să-și îmbunătățească armamentul și să dobândească experiență reală de luptă în utilizarea acestuia”, a declarat liderul ucrainean.

„Toate acestea reprezintă o amenințare pentru orice țară din Asia aflată în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene”, a adăugat Zelenski, promițând că Ucraina va răspunde acestei amenințări.