Zelenski spune că situația de la centrala nucleară din Zaporojie este „critică”. „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți despre centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, că a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană șapte zile consecutive, o situație pe care a descris-o drept „critică” și potențial periculoasă, transmite AFP.

El susține că sunt probleme și la unul dintre generatoarele diesel de rezervă, iar situația actuală reprezintă „o amenințare pentru toată lumea”.

Este cea mai lungă pană de curent de la Zaporojie de când Rusia a invadat și a preluat centrala nucleară, cea mai mare din Europa.

„Au trecut șapte zile. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic, adăugând: „Situația este critică”.

Schimb de acuzații între Ucraina și Rusia

Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă să producă un dezastru nuclear potențial devastator, învinuindu-se una pe cealaltă și pentru cea mai recentă pană de curent.

„Din cauza atacurilor rusești, centrala a fost tăiată de la alimentarea cu energie electrică și de la rețeaua electrică. Este alimentată cu energie electrică de la generatoare diesel”, a declarat Zelenski.

Săptămâna trecută, Rusia a declarat despre centrală, asupra căreia a preluat controlul în primele săptămâni ale războiului lansat în 2022, că a primit alimentare de rezervă după un atac pe care l-a atribuit forțelor ucrainene.

Zelenski a acuzat Moscova că „obstrucționează repararea” liniilor electrice prin atacuri aeriene, spunând că „asta este o amenințare pentru absolut toată lumea”.

Cele șase reactoare ale centralei, care înainte de război produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei, au fost închise după preluarea controlului de către Moscova.

Pe de altă parte, centrala are nevoie de energie pentru a menține sistemele de răcire și siguranță, care împiedică topirea reactoarelor – un pericol care ar putea declanșa un incident nuclear.

De la începutul războiului, centrala s-a confruntat cu multiple amenințări, inclusiv cu bombardamente frecvente în zonă, pene repetate de curent și lipsă de personal. Situată în apropierea orașului Energodar, ea se află aproape de linia frontului.