Zelenski susține că „Rusia va încerca din nou să implice Belarusul” în război și a avertizat conducerea de la Minsk că Ucraina e gata să-și apere teritoriul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina consideră că Rusia face pregătiri care indică o nouă tentativă de a implica Belarusul în război, notează Reuters.

„Potrivit informațiilor din intelligence, în zona de frontieră a Belarusului au loc lucrări de construcție de drumuri în direcția Ucrainei și sunt amenajate poziții de artilerie”, a scris Zelenski pe Telegram, făcând referire la un raport al comandantului-șef al armatei ucrainene.

„Credem că Rusia va încerca din nou să atragă Belarusul în acest război”, a continuat președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că Ucraina a transmis instrucțiuni pentru a avertiza conducerea Belarusului cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și independența”.