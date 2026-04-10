Zelenski taie speranțele Ungariei că va primi curând petrol rusesc: „Rezervoarele Drujba nu pot fi reparate rapid”

Ucraina a înregistrat progrese semnificative în refacerea conductei de petrol „Drujba” și va finaliza reparațiile în primăvară, a declarat președintele Volodimir Zelenski, pe fondul unei dispute dure cu Ungaria privind întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc, potrivit Reuters.

Ungaria și Slovacia nu mai primesc livrări de petrol rusesc prin conducta „Drujba” de la sfârșitul lunii ianuarie, după ce un atac cu drone rusești a avariat conducta în vestul Ucrainei.

Guvernele Ungariei și Slovaciei – ambele menținând legături politice și energetice strânse cu Rusia încă de la invazia acesteia în Ucraina din 2022 – acuză Kievul că întârzie reparațiile. Ucraina neagă acest lucru.

„Vom finaliza reparațiile, deoarece acesta este acordul. Le-am spus că vom termina în această primăvară”, a spus Zelenski potrivit unui comunicat publicat vineri de biroul său.

„S-au făcut deja multe acolo… Desigur, rezervoarele de stocare distruse nu pot fi reparate rapid”, a adăugat el.

Disputa privind tranzitul petrolului a determinat Ungaria să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, atâta timp cât fluxul de țiței prin Drujba rămâne oprit.

Ungaria organizează alegeri parlamentare duminică, sondajele arătând că premierul Viktor Orban se află în urma partidului de centru-dreapta Tisza.

O sursă din industrie a declarat pentru Reuters la începutul acestei luni că luna aprilie este perioada cea mai probabilă pentru finalizarea lucrărilor.