Zi liberă în școli pe 5 octombrie, de Ziua Educației. Calendarul anului școlar

Elevii și profesorii au zi liberă luni, 5 octombrie 2026, de Ziua Internațională a Educației. În această zi nu se organizează cursuri, potrivit structurii anului școlar 2026-2027.

Ziua de 5 octombrie este zi nelucrătoare pentru îngreg sistemul de învățământ preunivesitar, însemnând grădinițe, școli și licee. Elevii vor avea astfel un weekend prelungit și se vor întoarce la școală marți, 6 octombrie.

Ziua Internațională a Educației sau Ziua Profesorilor este marcată în fiecare an pe 5 octombrie. La nivel internațional este cunoscută ca World Teachers’ Day (Ziua Mondială a Profesorilor) și a fost instituită de UNESCO în anul 1994. În România, această zi a devenit zi nelucrătoare pentru toți elevii și profesorii din învățământul preuniversitar din 2016.

Ordinul Ministerului Educației privind structura anului școlar 2026-2027 prevede explicit că pe 5 octombrie nu se organizează cursuri.

„În ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, prevede articolul 3 din Ordinul ministrului Educației nr. 3.194/2026.

Astfel, după cursurile de vineri, 2 octombrie, elevii revin la școală marți, 6 octombrie.

Ziua de 5 octombrie este prevăzută și în contractul colectiv de muncă din învățământ între zilele în care angajații din sistem beneficiază de timp liber.

Calendarul anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are, în general, 36 de săptămâni de cursuri și este împărțit în cinci module:

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026;

7 septembrie – 23 octombrie 2026; Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

24 octombrie – 1 noiembrie 2026; Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026; Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027; Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită de fiecare inspectorat școlar;

11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită de fiecare inspectorat școlar; Vacanța mobilă („vacanța de schi”): o săptămână, stabilită de fiecare inspectorat școlar, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027;

o săptămână, stabilită de fiecare inspectorat școlar, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027; Modulul 4: începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de vacanța stabilită în fiecare județ, și se încheie pe 23 aprilie;

începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de vacanța stabilită în fiecare județ, și se încheie pe 23 aprilie; Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;

24 aprilie – 4 mai 2027; Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027;

5 mai – 18 iunie 2027; Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027.

În anul școlar mai este prevăzută o zi liberă pentru elevi și profesori în data de 5 iunie, când în România este sărbătorită Ziua Învățătorului. Aceasta este ziua de naștere a pedagogului Gheorghe Lazăr (1779 – 1823), considerat întemeietorul învățământului românesc modern.

În 2027 însă, ziua de 5 iunie va fi într-o zi de sâmbătă, astfel că învățământul preuniversitar nu va beneficia de o zi liberă suplimentară.